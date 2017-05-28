2 + 2 = 4… или 5? О правилах гармонии

Радиопрограмма: Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 28.05.2017

Мы продолжаем изучать музыку. Занятие легкое и приятное, как оказывается на поверку. Так что отложите все свои дела, уроки и давайте размышлять, догадываться, узнавать и просто хорошо проводить время. Итак, наша нынешняя тема – гармония…

Что же такое гармония? Казалось бы, всё просто: гармония - это красота, порядок, согласие, совершенство, равновесие и все тому подобное, пока у вас хватит словарного запаса. Мы говорим «гармоничное телосложение», когда видим красивого человека; «гармония в семье», подразумевая мир, спокойствие и счастье. Гармонично спроектированное здание рождает образы архитектуры совершенных пропорций. А гармоничное сочетание цветов и аксессуаров в одежде, бесспорно, демонстрирует хороший вкус их владельца. Словом, гармония – это всё красивое, вкусное, приятное, радующее ухо, глаз и сердце.

В музыке гармония – одно из основополагающих понятий и употребляется оно в самых разных смыслах. А вот в каких – будем разбираться…

Программа рассказывает о том, как менялось понимание гармонии и каноны музыкального искусства с течением времени. Выясним, что такое консонансы и диссонансы, полифония строгого и свободного стиля, гомофонно-гармонический склад и додекафония. Кроме того вы узнаете, кто такая Гармония и какими родственными связями обросла виолончель в семействе струнных.

Эфир 28 мая в 9:30 (мск)