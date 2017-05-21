Музыкальные дроби – говорим о метре

Радиопрограмма: Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 21.05.2017

Наша первая остановка – метр. Когда звучит это слово, ни у кого не возникает сомнений о том, что это такое. 100 см, 1000 мм… Метр – это мера, которой мы привыкли измерять расстояния. Такие метры имеют прямое отношение к нашей жизни. Но вот что такое метр в музыке? Узнаем из программы "Высокая нота".

В нынешнем выпуске мы поговорим о долях, ритме и размере в музыке. Узнаем, что измеряет музыкальный метр, сколько метров умещается в один такт, и почему под вальс мы танцуем, а под марш ходим строем.

Кроме того, в рубрике «Потайная комната» нас ожидает знакомство с одним из самых популярных сюжетов в музыке – «Орфеем и Эвридикой», а из «Ящика с инструментами» возьмем в руки скрипку…

Эфир 21 мая в 9:30 (мск)