«Ударная» музыка, или что такое ритм

Радиопрограмма: Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 14.05.2017

Что такое ритм? Вспомните выражения, которые мы очень часто используем в разговорной речи: «Я люблю ритмичную музыку», или «Ритмы такого-то столетия», или «В ритме танго». Или признайтесь, наконец, как часто ваш педагог назидательно вам говорит: «Ты играешь не ритмично». Так о чем же идет речь?..

Ритм отражает определенный порядок в движении. Он может организовывать некий процесс. Словом, ритм есть во всем, что зависит от времени, и в музыке прежде всего. Ведь музыка – это искусство, которое протекает во времени. Ритм справедливо сравнивают с пульсом. Спросите, как это? А вот как – закройте глаза, положите пальцы правой руки на внутреннюю сторону запястья левой руки и прислушайтесь: «тук-тук, тук-тук, тук-тук…».

А можно ли встретить пульс в музыке? Бывает ли, например, музыка без ритма? Почему стихи легко кладутся на музыку, а проза нет? Что такое ровный, пунктирный, синкопированный ритм? И как превратить Моцарта в джазмена?

Ответы на эти и многие другие вопросы узнаете в нынешнем выпуске программы. Кроме того, наша «Потайная комната» на этот раз превратиться в место, где танцуют, а в «Ящике с инструментами» отыщутся ложки, тарелки и... парочка барабанов.

Эфир 14 мая в 9:30 (мск)