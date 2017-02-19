Зачем музыке танец?

Радиопрограмма: Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 19.02.2017

На первый взгляд кажется, все очень просто: танец придает музыке танцевальность. Вроде бы слушаешь музыку, а ноги сами идут в пляс. Мы знаем, что музыка – искусство звуков, распределенных во времени. В ней существуют метр, ритм, размер, такт. И здесь возникает первая связь с танцем, который тоже искусство временное. Можно зайти в любой танцевальный зал и услышать, как преподаватель считает: «раз-два-три».

В эпоху барокко для каждого танца существовала своя схема, поэтому можно найти черты танцевальности почти в любом барочном произведении. Не верите? Убедитесь, прослушав новый выпуск программы «Высокая нота».

Эфир 19 февраля в 9:30 (мск)