Слишком много нот, или композиторы на службе у Их Величеств. Программа четвертая

Радиопрограмма: Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 29.01.2017

В ближайшее воскресенье слушайте последнюю программу "Высокая нота" из цикла, посвященного композиторам, которые находились на придворной службе.

Характер развития музыкальной культуры в России всегда был особый. Музыкальными центрами долгое время оставались православные монастыри. Существовала и светская музыка, и национальный фольклор. О том, как развивалась профессиональное музыкальное искусство в России, кто из иностранных композиторов служил при русском дворе и какие произведения были популярны в XVIII веке, узнайте из нового выпуска программы «Высокая нота».

Эфир 29 января в 9:30 (мск)