Додекафония, кто ты?

Радиопрограмма: Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 25.12.2016

Очередной выпуск музыкального конструктора посвящен додекафонии – системе музыкальной композиции, появившейся в начале ХХ века и актуальной по сей день.



Додекафония – ("двенадцатизвучие") – система музыкальной композиции, которая опирается на 12 равноправных ступеней. Ее появление и расцвет связано с творчеством композиторов Нововенской школы – Арнольда Шенберга, Антона Веберна и Альбана Берга. Официальным временем изобретения этого метода считается 1921 год, когда А. Шенберг написал Прелюдию ор.25. В этой пьесе впервые систематично реализован изобретенный им метод применения равноправных двенадцати тонов.

В чем суть этого метода? Какие еще произведения написаны в додекафонной технике? Как сложилась в дальнейшем ее судьба? Узнайте из нового выпуска программы «Высокая нота».

Эфир 25 декабря в 9:30 (мск)