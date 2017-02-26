Музыкальные конкурсы, кто вас придумал?

Радиопрограмма: Высокая нота

Авторы и ведущие программы - Ирина Тушинцева и Дмитрий Ушаков

Время выхода: Воскресенье, 09.30

Дата выпуска: 26.02.2017

Конкурс происходит от латинского слова "concursus", что означает соревнование. Конкурсы проводят с целью выявить наиболее выдающуюся личность: лучшего певца, художника, ученого, музыканта. Обычно состязание проходит в несколько этапов, в которых соревнующиеся выполняют разные задания и демонстрируют свои умения и навыки. А для чего существуют конкурсы среди музыкантов и как проходит этот вид состязаний?



Узнайте в новом выпуске музыкального конструктора «Высокая нота».

Эфир 26 февраля в 9:30 (мск)