Джоакино Россини – солнце Италии

Вокалиссимо

Вторник, 20:00;

Дата выпуска: 30.01.2018

Любовь Казарновская и Роберт Росцик завершают цикл программ о великом итальянском композиторе, реформаторе оперы и знатоке изысканной кухни Джоаккино Россини…

Любовь Казарновская: «Немногие композиторы при жизни достигали такой всемирной славы, как Россини. Но, конечно, жизненный путь любого художника далеко не всегда украшен только цветами и почетными лаврами. И прежде чем великий немецкий поэт Генрих Гейне назвал Россини “солнцем Италии”, а Пуччини провозгласил “Орфеем”, композитор пережил не одну минуту разочарований и непониманий в кругу современников…»

Его детство протекало на фоне сложной и противоречивой исторической эпохи. В Италию вторгся Наполеон, что поначалу казалось долгожданным предвестником освобождения итальянского народа от деспотичных правителей, а в результате обернулось для страны настоящей французской оккупацией. В свою очередь австрийские власти пытались отвоевать у Франции ранее принадлежащие им владения. Таким образом противостояние двух стран развернулось прямо под небом Италии.

Летом 1799 году окончательно пала Римская республика, и вскоре феодальная контрреволюция победила во всей Италии. Австрийские завоеватели возбудили жестокие преследования всех тех, кто приветствовал революцию. В числе подозреваемых оказался и отец восьмилетнего Джоаккино Россини. Он был арестован, и провел в тюрьме около десяти месяцев. В 1800 году вернувшийся Бонапарт освободил политических узников, и Джузеппе Россини смог вернуться в семью.

Родители будущего композитора обожали музыку: сам Джузеппе был профессиональным трубачом, работал в оркестрах; жена Анна обладала чудным голосом и потрясающе пела. Отец стал валторнистом, мать –исполнительницей главных партий в бродячих оперных труппах. А сам Россини слышал музыку не только дома – в его родном городке Пезаро она звучала повсюду…

Эфир 30 января 2018 года в 20:00 (мск)