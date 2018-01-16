Старый Новый год

Вокалиссимо

Вторник, 20:00;

Дата выпуска: 16.01.2018

Очередная программа Любови Казарновской и Роберта Росцика позволяет еще раз окунуться в атмосферу праздника… Старый новый год – еще один прекрасный повод собраться с родными и близкими в семейном кругу, устроить вечеринку или детский праздник … В программе прозвучат фрагменты из произведений Фредерика Лоу, Иоганна Штрауса, Франца Легара.

Только в России существует приятная традиция встречать Новый год по старому стилю – праздник, который все мы очень любим и отмечаем с не меньшим рвением, чем привычный Новый год 1 января…

А в программе «Вокалиссимо» Старый Новый год – это еще один повод поговорить о чудесных праздничных днях, новогодних традициях и обычаях и, конечно, еще раз послушать необыкновенную рождественскую музыку в исполнении любимых, чарующих и прекрасных оперных голосов…

Эфир 16 января 2018 года в 20:00 (мск)