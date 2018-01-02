Новый год в программе «Вокалиссимо»

Вокалиссимо

Вторник, 20:00;

Дата выпуска: 02.01.2018

Пусть Новый год принесёт в Ваш дом счастье, радость, улыбки, свет и главное – надежду, переходящую в уверенность, что новый 2011 год будет ещё лучше, чем прежний...

Как известно, год в России не всегда начинался 1 января. Да и ёлка пришла к нам только в конце XIX века. А в древности год начинался у нас с марта. Так продолжалось до 1548 года. Затем начало года переместилось на 1 сентября, и такое летоисчисление просуществовало до 1700 года. На Руси эта дата была еще днем заключения договоров и решения дел в суде…

А в наши дни во многих оперных театрах мира на Новый год существует традиция – 31 декабря и 1 января – давать не какие-то оперные спектакли и балеты, а одну из самых праздничных и любимых в Европе оперетт – «Летучую мышь». Почему? Да потому что это карнавал, хорошее настроение, праздник, феерия… Вот и авторы предновогодней программы «Вокалиссимо» решили остановиться на музыке Иогана Штрауса. Запись 1960 года Герберта фон Караяна...