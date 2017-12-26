Католическое Рождество с «Вокалиссимо»

Вокалиссимо

Вторник, 20:00;

Дата выпуска: 26.12.2017

Праздничная программа «Вокалиссимо» посвящена Рождеству, которое у западных христиан по традиции отмечается 25 декабря, а еще – прекрасному времени ожидания чудес, праздника и исполнения заветных желаний…

Авторы программы читают Рождественскую книгу и рассказывают слушателям об истоках этого светлого праздника, а в сопровождении звучит самая красивая рождественская музыка: «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, и рождественские песни в исполнении чарующих оперных голосов…

Эфир 26 декабря 2017 года в 20:00 (мск)

Фото: nakonu.com