Секреты личности Марии Каллас. Программа вторая

Вокалиссимо

Вторник, 20:00;

Дата выпуска: 05.12.2017

В чем разница между великой актрисой и величайшей личностью? Мария Каллас была не похожа ни на кого, и никто другой не будет похож на нее никогда. Это был оголенный сценический нерв. Ее работоспособность поражала воображение. На сцене она сжигала себя и заставляла сжигать себя других. Сложные драматические роли, психологические изломанные полотна удавались ей особенно здорово. Сама Мария Каллас говорила о себе: «Я, наверное, безумная женщина»...

Действительно то, что она творила с собой порой граничило с безумием. Так, например, постоянное стремление к сценической правде заставило ее всего за пару лет потерять 40 кг (!), и превратиться в одну из самых эффектных женщин своего времени…

Любовь Казарновская снова встречается со своими гостями импресарио Робертом Росциком и психологом Александром Журавлевым, чтобы поговорить о секретах личности великой Каллас, о ее мужчинах и мифах, которые окружали ее на протяжении всей жизни.

Эфир 5 декабря 2017 года в 20:00 (мск)