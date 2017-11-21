«В оперу с Тито Гобби» – оперы Верди, Россини и Моцарта

Вокалиссимо

Вторник, 20:00;

Дата выпуска: 21.11.2017

В фокусе нынешней программы специального цикла «В оперу с Тито Гобби» – целых четыре оперы: «Дон Карлос» Джузеппе Верди, «Севильский цирюльник» и «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини, а также бессмертный шедевр Моцарта «Свадьба Фигаро»...

Любовь Казарновская и Роберт Росцик размышляют о благородстве образа маркиза ди Поза, филигранной технике «Севильского цирюльника», различиях моцартовского и россиниевского Фигаро, величии и новизне музыки «Вильгельма Телля»…

Эфир 21 ноября 2017 года в 20:00 (мск)