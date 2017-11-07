«В оперу с Тито Гобби» – «Симон Боканегра» и «Тоска»

Вокалиссимо

Вторник, 20:00;

Дата выпуска: 07.11.2017

Авторы программы «Вокалиссимо» по многочисленным просьбам радио-слушателей возвращаются к циклу программ «В оперу с Тито Гобби», в котором Любовь Казарновская и Роберт Росцик изучают шедевры мировой оперной сцены вместе с книгой выдающегося итальянского баритона и оперного режиссера Тито Гобби…

В фокусе нынешней программы – оперы «Симон Боканегра» Джузеппе Верди и «Тоска» Джакомо Пуччини, в которых не раз блистал и сам певец.

Из книги Тито Гобби «Мир итальянской оперы» (Глава 10. «Симон Бокканегра»): Не могу описать чувства – радость, уважение, истинную любовь, – с которыми я всегда стремился служить этому великому произведению и как исполнитель главной роли, и как режиссер. Самомнение, тщеславие исполнителя, стремление к эффектным трюкам режиссера кажутся мне непростительными грехами. Ведь, ставя оперу, мы являемся лишь интерпретаторами, а не творцами, и наш долг – наилучшим образом воплотить идеи композитора, а не создавать собственные экстравагантные концепции. Конечно, мы должны полностью выложиться, отдать образу все свои чувства, индивидуализировать хорошо знакомую всем роль.

Так называемый «скрытый смысл», который придумали некоторые режиссеры, чтобы показать, как «глубоко» они проникли в реальный замысел композитора, обычно нелеп и заслуживает только презрения. Нет никакой надобности вторгаться в ткань произведения, искажать ход либретто и психологию развития характеров. Нам нужно просто идти тем путем, которым шел композитор, причем до того как он написал первые ноты. Этот путь и легче, и ближе к истине.

Если бы Леонардо да Винчи услышал хоть половину тех «пояснений», которые впоследствии были высказаны по поводу его Джоконды, он, думаю, никогда не приступил бы к картине!

Боюсь, что и в музыке, и в живописи обитает слишком много пигмеев, которые «интерпретируют» творения великих, исходя из собственной амбициозной заурядности.

А также: о тонкостях исполнения партии Симона Бокканегры – великодушии образа романтического пирата и благородстве музыки Верди; истинной родине Флории Тоски и двуличности барона Скарпии по мнению Тито Гобби…

Эфир 7 ноября 2017 года в 20:00 (мск)