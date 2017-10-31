«В оперу с Тито Гобби» – «Травиата» и «Отелло»

Вокалиссимо

Вторник, 20:00;

Дата выпуска: 31.10.2017

Еще при жизни маэстро Тито Гобби снискал славу «вердиевского баритона» высшего класса. Продолжая изучать шедевры оперной сцены вместе с книгой певца, авторы программы «Вокалиссимо» обращаются к вердиевскму репертуару Тито Гобби – операм «Травиата» и «Отелло»…

Из книги Тито Гобби «Мир итальянской оперы» (Глава 9. «Травиата»): Около двадцати пяти лет назад я спел за один сезон в сорока двух представлениях "Травиаты" - на разных сценах и с самыми разнообразными Виолеттами. Исходя из собственного опыта, могу подтвердить, что опера невероятно популярна и все новые поколения слушателей жаждут услышать "Травиату".

В те годы, разумеется, было много певиц, которые создали яркий, запоминающийся образ Виолетты. Каждая из них обладала своей индивидуальностью: одна героиня тончайшими штрихами отличалась от другой; и все эти певицы имели право на партию Виолетты. Мне хотелось бы особо отметить Клаудию Муцио, Марию Канилья, Маргериту Карозио, Мерседес Капсир, блистательную Ренату Тебальди, Магду Оливеро, но прежде всего - несравненную Марию Каллас. По ту сторону Атлантики эту партию пели обворожительная Биду Сайяо, Беверли Силлз, затем появились юная Анна Моффо и многие другие. Список бесконечен, потому что образ Виолетты - один из самых чарующих; среди женских партий эта - одна из самых интересных. Каждая исполнительница может проявить здесь свою неповторимость, обнаружить природную эмоциональность, оставаясь при этом абсолютно верной партитуре.

Мысленно возвращаясь в прошлое, не могу представить себе, чтобы за всю историю исполнения "Травиаты" кто-нибудь из певиц пел первый акт так, как звучал он у Марии Каллас в самом начале 50-х годов. Позднее, может быть, она еще успешнее пела эту партию, может быть, еще более тонко исполняла саму роль, но тот вдохновенный блеск колоратуры, ту красоту, то волшебство, какие царили в ее пении тогда, в начале 50-х годов, просто невозможно описать. Прибавьте к этому совершенную дикцию, удивительную окраску звука, тончайшую нюансировку, а главное - силу чувства. Такое можно услышать только раз в жизни. Тот, кто слышал ее тогда, стал обладателем счастливого билета!

А еще: о непримиримости и перфекционизме Каллас в работе, эксплуатации оперного творчества и «реакции масс» по Гобби, внешнем благородстве и одержимом коварстве образа Яго…

Эфир 31 октября 2017 года в 20:00 (мск)