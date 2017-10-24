«В оперу с Тито Гобби» – «Богема» и «Дон Жуан»

Вокалиссимо

Вторник, 20:00;

Дата выпуска: 24.10.2017

Следующая опера в специальном цикле программ «Вокалиссимо» «В оперу с Тито Гобби» – «Богема» Джакомо Пуччини. В передаче звучит редкая запись 1962 года. В партии Мими – неподражаемая Рената Скотто…

Из книги Тито Гобби «Мир итальянской оперы» (Глава 15. «Богема»): Как-то раз в моей оперной мастерской в Италии одна из учениц пела партию Мими. Красивый звук, верный ритм, четкая дикция. Однако в ее исполнении не чувствовалось драматической наполненности. Живое сердце Мими было не здесь. Застенчивая, грустная улыбка, утонченность мечтаний, безнадежное стремление к нежности и любви – все это напрочь отсутствовало, а может быть, моя слишком робкая ученица не решалась дать волю своим чувствам.

Я еще раз объяснил характер героини, рассказал о том, что переполняет эту кроткую душу, хотя и таится где-то в ее глубинах, – о сокровенных мыслях Мими, о печальных, но сладостных воспоминаниях, о ее мимолетных радостях, о том, как она пытается одолеть болезнь, подтачивающую ее здоровье, о безмерном ее одиночестве.

В классе, где находилось более сорока человек – молодых певцов, искателей талантов и педагогов, – дрожащим от волнения голосом я попытался раскрыть замысел этого чудесного произведения, в которое Пуччини вложил мощный заряд человечности. Затем, чтобы не показаться голословным, сам исполнил партию Мими.

Признаться, прекрасная, проникновенная музыка заставила меня забыть обо всем, и финал моего выступления был встречен искренним выражением чувств: достав носовые платки, слушатели сморкались и вытирали слезы. Посреди одобрительного гула я провозгласил это исполнение арии Мими лучшим в истории оперы.

Хотите знать больше? Слушайте нынешнюю программу «Вокалиссимо» из цикла «В оперу с Титто Гобби»…

Повтор программы от 31 июл 2014 года

Эфир 24 октября 2017 года в 20:00 (мск)