«В оперу с Тито Гобби» – «Паяцы»

Вокалиссимо

Вторник, 20:00;

Дата выпуска: 17.10.2017

Авторы программы «Вокалиссимо» продолжают рассказывать о выдающемся оперном певце, артисте и режиссере, музыкальном и театральном деятеле Тито Гобби…

Любовь Казарновская: «…Вместе с книгой воспоминаний Тито Гобби и его авторскими комментариями к различным операм, в которых он принимал непосредственное участие, мы представляем программу «В оперу с Тито Гобби». Мне кажется, что вам это будет очень интересно, потому что это взгляд большого певца, художника и артиста изнутри на то, что такое эпоха, композиторы, что происходит с оперой, куда она движется – как он это ощущает. Очень много программ мы посвящаем именно этим темам, и мне тем более отрадно, что в книге маэстро Тито Гобби мы нашли многочисленные подтверждения нашим словам; для меня, как для исполнительницы, это действительно важно…»

Первая опера с участием Тито Гобби, о которой идет речь в программе – «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.

Эфир 17 октября 2017 года в 20:00 (мск)