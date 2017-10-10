«Великие, ушедшие…» – Тито Гобби

Вокалиссимо

Вторник, 20:00;

Дата выпуска: 10.10.2017

В цикле программ «Великие, ушедшие…» Любовь Казарновская и Роберт Росцик вспоминают великого матера вокального искусства – итальянского баритона и оперного режиссера Тито Гобби…

Тито Гобби – один из самых выдающихся баритонов своего времени. В репертуаре певца было около ста партий, но прежде всего он знаменит как непревзойдённый мастер бельканто.

Тито родился в Бассано дель Граппа, в провинции Венето. В 1936 году получил первую премию на Международном конкурсе вокалистов в Вене. Дебютировал в 1937 году на сцене римского театра «Адриано» в партии Жоржа Жермона. С 1942 года выступал в Ла Скала (дебютировал в партии Белькоре в «Любовном напитке» Доницетти). 1950 по 1974 регулярно пел в Ковент Гардене. В 1970 году был членом жюри Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве. Певец снялся в 26 фильмах. Со второй половины 1960-х годов Гобби выступал как оперный режиссёр, осуществил ряд постановок в Чикагской опере (1965, «Симон Бокканегра»; 1966, «Отелло»; 1968, «Фальстаф» и другие). Написал несколько книг, в том числе «Мир итальянской оперы» и мемуары «Моя жизнь».

Повтор программы от 17 июля 2014 года

Эфир 10 октября 2017 года в 20:00 (мск)