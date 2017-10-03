«Великие, ушедшие…» – Лучано Паваротти

Вокалиссимо

Вторник, 20:30;

Дата выпуска: 03.10.2017

В цикле «Великие, ушедшие…» Любовь Казарновская и Роберт Росцик говорят о великом Лучано Паваротти…

Лучано Паваротти – крупнейший оперный певец XX столетия, прославившейся также и в области других музыкальных жанров. Известный своими транслируемыми по телевидению концертами и появлениями в прессе, а также как один из «Трёх теноров», Паваротти был также отмечен наградами за благотворительную работу по сбору денежных средств в поддержку беженцев, детей и благотворительных организаций.

Он начал свою карьеру не очень значительными выступлениями в европейских оперных театрах. Ситуация изменилась, когда Джоан Сазерленд пригласила его для совместных выступлений в мировом турне. К 1977 году Паваротти стал известным по всему миру, прославленный своей силой голоса и легкостью верхнего регистра. Феноменальное «верхнее до» оставалось визитной карточкой певца на протяжении всей карьеры.

Отдельная и яркая страница в творчестве Лучано Паваротти – целый ряд проектов на поприще поп и рок музыки. Певец вошел в поп-культуру после исполнения «Nessun Dorma» на церемонии открытия мирового кубка FIFA в 1990 году в Италии. Первый из концертов известных «Трёх теноров» состоялся накануне последнего матча турнира. В рамках проекта «Трех теноров» Паваротти обратил произведения, ранее ограниченные оперным театром, к гораздо более широкой аудитории. Но в отличие от других исполнителей, перешедших в течение поп-музыки, Паваротти постоянно поддерживал свой высочайший статус в мире большой оперы.

Любовь Казарновская: Лучано Паваротти – голос настоящего итальянского звучания, который прорвался и в crossover, и в мюзикл, и в концерты с поп-звездами. И действительно, как его называют, самый удачливый, самый обсуждаемый, самый раскрученный (как угодно) тенор XX века. Он был одним из тех «Трех теноров», знаменитые концерты которых произвели эффект разорвавшейся бомбы во всем мире. Это, кстати, была его идея. Когда заболел Хосе Каррерас, Паваротти выступил инициатором концертов «Трех теноров» для сбора огромных средств в поддержку организаций, помогающих раковым больным…

Роберт Росцик: Это, во-первых, а во-вторых, он всегда считал до конца своей жизни, что искусство, в особенности оперное, должно принадлежать массам. Он считал, что нельзя строить из себя (имея в виду оперных певцов и звезд) бронзовые статуи. Он всегда подчеркивал, что музыка была написана для мира, и она должна звучать для мира…

Авторы программы делают попытку рассмотреть уникальную и яркую жизнь Лучано Паваротти со всех ее аспектов – великих и спорных. Здесь и коммерческий образ Лучано Паваротти, и колоритный белый шарф на черном фраке – как фирменный стиль певца, и репутация сценического донжуана, а также многочисленные выступления вне оперных сцен – на стадионах, в шоу-программах и в совместных концертах с поп-звездами…

Эфир сегодня, 3 октября, в 22:00 (мск)