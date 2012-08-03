«Великие, ушедшие…» – Рената Тебальди

Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 26.09.2017

В цикле «Великие, ушедшие…» Любовь Казарновская и Роберт Росцик рассказывают об исключительном сопрано ХХ века – Ренате Тебальди…

Любовь Казарновская: «Госпожа Тебальди действительно признана образцом итальянского сопранового звучания. И не зря… Потому что это изумительный, красивейший, необыкновенный «медный» тембр (я ее называю «медным» тембром; он неоднозначно золотой, неоднозначно серебряный, а именно сплав меди и бронзы) – это голос Ренаты Тебальди. Она ушла от нас в один год с Николаем Гяуровым (2004, прим.ред.) – две таких великих потери. А незадолго до нее скончался Франко Корелли – любимейший итальянский тенор и ее постоянный партнер по сцене…»

Шаг за шагом авторы программы проходят вдоль творческого пути очаровательной примадонны – первые триумфы и ангажементы, судьбоносные встречи, постоянно подогреваемое со стороны соперничество с Марией Каллас, бесконечная любовь публики, оставшаяся в веках…

Эфир сегодня в 22:00 (мск)