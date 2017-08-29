«Великие, ушедшие…» – Альфредо Краус

Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 29.08.2017

В рамках авторского цикла программ «Великие, ушедшие…» Любовь Казарновская и Роберт Росцик говорят об Альфредо Краусе – пожалуй, одном из самых благородных и утонченных артистов среди теноров XX века…

Любовь Казарновская: «Удивительно приятно говорить еще об этом певце в сегодняшние дни. Потому что этот безумный пиар, такой агрессивный, наглый пиар, который мы сегодня видим вокруг так называемых восходящих «звезд» оперной сцены, абсолютно был чужд такому певцу как Альфредо Краус. Это был благороднейший человек, один из самых благородных теноров XX века. Его имя никогда не мелькало в скандальных заголовках «желтой» прессы, никогда у него не было дешевых клиповых раскруток. Это было настолько несовместимо с именем этого аристократического певца. Он считал вообще, что это так далеко от искусства, все эти раскрутки и пиар-акции. Это настолько не должно быть свойственно настоящему художнику. Он был человек тонкого ума и имеющий от бога дар великолепного лирического тенора. Он всегда был артистом для настоящих ценителей…»

Эфир 29 августа в 22:00 (мск)