«Великие, ушедшие…» - Джузеппе Ди Стефано

Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 25.07.2017

Цикл программ «Великие, ушедшие…» продолжает имя, о котором невозможно говорить в прошедшем времени, в силу его недостижимого величия и безвременности. Многим этот голос известен, ибо для подлинных любителей вокального искусства не может быть иначе. Это Джузеппе Ди Стефано – один из самых красивых голосов, которые когда-либо являл божий свет на радость искусству…

Его дебют состоялся после прохождения службы в итальянской армии в опере Жюля Массне «Манон», а спустя год с этой же оперой он впервые вышел на сцену театра Ла Скала. Лирический тенор Ди Стефано был быстро оценён мировой публикой и в дальнейшем добился наивысшего успеха и признания в нью-йоркской Метрополитен Опере. На протяжении всей карьеры зрители восхищались его прекрасной дикцией, уникальным тембром и бархатным мягким пением. Казалось, что в его голосе было растворено и солнце, и дорогое красное вино, и море – все то, за что мы так любим Италию…

Любовь Казарновская: «…Радостное начало его карьеры и, в общем, ее трагическое завершение имеют некую мелодраматическую краску. Все вспоминают Ди Стефано и все говорят о нем как о божественном цветке, но, к сожалению, у таких цветков очень недолгая жизнь…»

Эфир сегодня, 25 июля, в 22:00 (мск)