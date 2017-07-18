«Великие, ушедшие…» - Джузеппе Таддеи

Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 18.07.2017

Очередной цикл программ Любовь Казарновская назвала «Великие, ушедшие…» - он посвящен тем, кто ушел от нас совсем недавно, но о которых невозможно не говорить. Героем первого выпуска стал замечательный итальянский баритон Джузеппе Таддеи. Совершенно невообразимо представить, но на оперной сцене он пел в течение 60 лет, а его первые оперные спектакли относятся еще к довоенному времени…

Джузеппе Таддеи ушел из жизни 2 июня 2010 года в возрасте 94-х лет. Он прожил долгую, насыщенную, интересную и творчески активную жизнь, освещенную музыкой Верди, Моцарта, Пуччини... и софитами лучших музыкальных театров мира. В программе авторы слушают лучшие оперные записи Джузеппе Таддеи, пытаясь понять и осмыслить секрет творческого долголетия лучшего Фальстафа наших дней...

Любовь Казарновская: «Столь долгая певческая карьера Джузеппе Таддеи, конечно, была такой, прежде всего, потому, что это был удивительно технически образованный, вокально подкованный певец. У него была совершенно изумительная техника, очень добротная вокальная природа и совершенно потрясающий характер. Конечно, он нервничал - плох тот артист, который не нервничает перед выходом на сцену. Но он умел укротить свои нервы, взять себя в руки, и свой большой процент того, что наработано, всегда мог вынести на сцену…»

Эфир сегодня, 18 июля, в 22:00 (мск)