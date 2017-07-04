Великая музыка и высокая кухня Джоаккино Россини

Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 04.07.2017

Автор «Севильского цирюльника» и «Отелло» Джоаккино Россини считал высокую кулинарию и прекрасную музыку «двумя деревами одного корня». Приготовление всевозможных блюд стало второй жизненной страстью великого композитора, ради которой он пожертвовал не только музыкой, но и любовью…

В музыковедении есть понятие «загадка Россини» – почему в расцвете славы, в 37 лет этот блистательный композитор, «Европы баловень Орфей», по словам Пушкина, автор «Золушки» и «Вильгельма Телля» вдруг бросает сочинение опер и уезжает в Париж на покой?

Есть мнение, что остальные тридцать девять лет своей жизни Россини посвятил другой своей страсти – кулинарии! В мировую кулинарную практику вошло понятие a la Rossini, когда используют в одном блюде и трюфели, и фуа-гра. Известны «турнедо Россини», его рецепт жареной курицы, блюда из яиц, паста «Россини» (когда в короткую пасту «penne» шприцем вводят паштет из фуа-гра). Биография отца оперной реформы XIX века полна гастрономических анекдотов. Говорят, однажды музыкант в спешке бежал с премьеры «Севильского цирюльника», чтобы погрузиться в детальное описание нового рецепта салата, ставшего, естественно, a la Rossini. По его собственному признанию, плакал он всего два раза в жизни – когда слушал игру Паганини и когда уронил в озеро фаршированную индейку. В написанной Стендалем биографии маэстро писатель утверждает, что ария Танкреда, Di Tanti Palpiti, была известна всей Европе не только как самая популярная оперная ария своего времени, но и как "рисовая ария", поскольку Россини написал ее во время приготовления ризотто. Примерно так же Россини черкнул арию Nacqui all`Affanno e al Pianto для «Золушки»: за час с небольшим, на уголке столика в одной из римских таверн, сидя в окружении пьющих и веселящихся друзей.

Наверняка, оставив музыку, великий композитор жил в Париже счастливой и творческой жизнью – он изобретал рецепты, готовил и угощал друзей!

Впервые в программе «Вокалиссимо» музыкальные и кулинарные шедевры знаменитого итальянца соединяются воедино: вас ждут необыкновенные истории, легендарные рецепты Россини, исключительное музыкальное сопровождение и великолепные оперные голоса!

Bon appétit!..

Эфир 4 июля в 22:00 (мск)