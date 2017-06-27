«Евгений Онегин». Вне интерпретации. Программа вторая

Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 27.06.2017

Любовь Казарновская возвращается к разговору о том, что же такое сегодняшний театр в связи с постановкой оперы «Евгений Онегин». Нынче это произведение на сцене претерпевает самые разные интерпретации. Но желая осовременить оперу, режиссеры зачастую приводят ее к полному абсурду…

Любовь Казарновская: «Духа нет! Духа эпохи, духа того, что заложено в первооснове этой музыки и этих стихов – все уничтожено! Вот, что обидно…»

Желая воздать должное и воссоединить гармонию шедевра двух отечественных гениев – Пушкина и Чайковского, Любовь Казарновская постоянно возвращается к образцовой постановке Константина Станиславского. На протяжении всей программы звучат самые известные фрагменты из оперы «Евгений Онегин» в исполнении лучших артистов русской оперной сцены.

«Евгений Онегин». Вне интерпретации. Программа первая

Эфир 27 июня в 22:00 (мск)