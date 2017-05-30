Итальянская опера на немецком языке

Радиопрограмма: Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 30.05.2017

В цикле программ «Опера в переводах» Любовь Казарновская и Роберт Росцик рассматривают итальянские оперы на немецком языке: «Аида», «Риголетто», «Дон Карлос», «Мадам Баттерфляй»…

Любовь Казарновская: «Опера в переводе – хорошо это или плохо? Нужно это или не нужно? Мы уже говорили о том, что действительно это две стороны одной медали. С одной стороны, публике понятнее и ближе, когда опера звучит на ее родном языке. А с другой стороны, конечно же, мелодика речи и композиторский строй крайне важны, а иногда неудачные переводы, неумелое обращение певцов с материалом делают исполнение на языке страны таким противным и отвратительным, что хочется заткнуть уши и бежать бегом из оперного театра. Но сколько людей, столько и мнений, как и то, что у всего есть черная и белая стороны. Поэтому здесь мы даем вам право выбора, и сами для себя это право выбора оставляем за собой, потому что не хотим навязывать свое мнение, и будем всегда рады выслушать ваше мнение тоже…»

В рамках передачи авторы программы представляют пять роскошных исполнителей: Хельге Розвенге, Марию Чеботари, Бригитту Фассбиндер, Донгау Фассбиндера и Генриха Шлюснуса.

Эфир сегодня, 30 мая, в 22:00 (мск)