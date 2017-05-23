Вагнеровские оперы на итальянском языке

Радиопрограмма: Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 23.05.2017

Любовь Казарновская и Роберт Росцик продолжают начатый в прошлой программе цикл «Опера в переводах», и обращаются на этот раз к операм Рихарда Вагнера на итальянском языке: «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Парсифаль», «Тристан и Изольда»…

Любовь Казарновская: «”Опера в переводах” – мы подняли эту тему в прошлый раз, потому что думаем, что она волнует нас всех. Все-таки, как же следует исполнять оперу – чтобы всем зрителям это было понятно и близко, чтобы они не сидели, задрав головы на трансляционные экраны, либо тупо уткнувшись в спинку кресла впереди сидящего человека, пытаясь понять, о чем же поют певцы на сцене? Мы уже сделали вывод, что эта проблема подразумевает под собой несколько составляющих. С одной стороны, мы хотим понимать каждое слов в опере, а с другой, если у певца каша во рту, если он поет, не адаптируя мелодическую архитектонику, заданную композитором, то на чужом языке это звучит, как вставная челюсть во рту, как нечто постороннее – инородно и странно…»

В операх Рихарда Вагнера на итальянском языке авторы программы представляют: Аурелиано Пертиле, Карло Тальябуэ, Марию Каллас и Марио Дель Монако.

А в качестве музыкального бонуса программы – редкую запись концертного исполнения оперы Модеста Мусоргского «Ховнщина» на итальянском языке при участии выдающихся оперных певцов: Николая Гяурова, Чезаре Сьепе и Фьоренцы Коссотто.

Эфир сегодня, 23 мая, в 22:00 (мск)