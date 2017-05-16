Опера в переводе

Радиопрограмма: Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 16.05.2017

Всем нам известно, что при советской власти любая западноевропейская оперная классика исполнялась исключительно на русском языке. Любовь Казарновская и Роберт Росцик представляют новый цикл программ, в котором будут исследовать все «за» и «против» оперы в переводе.

Данная проблема – палка о двух концах. С одной стороны, нам хочется понимать, о чем говорится на сцене; на родном языке оперное действие становится близким, понятным и комфортным для восприятия. А с другой стороны, как сделать так, чтобы перевод был органичным и гармонирующим с композиторской мелодикой той или иной оперы? Ведь опера, как и любое произведение искусства, создается не только в авторском пространстве, но и в культурном, временном, ментальном… И оригинальный язык, как зеркало каждого из этих пространств, здесь необычайно важен.

В первой программе Любовь Казарновская и Роберт Росцик обращаются к тем самым операм, которые в Советском Союзе исполнялись на русском языке, и представляют вместе с ними отечественных мастеров бельканто, которые обладали даром вплетать родное слово в полотна мировых оперных шедевров: Павла Лисициана, Ивана Козловского, Сергея Лемешева, Наталью Шпиллер и других.

Эфир сегодня, 16 мая, в 22:00 (мск)