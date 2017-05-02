Полководцы и музы

Радиопрограмма: Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 02.05.2017

Ко Дню победы в Великой Отечественной войне Любовь Казарновская представляет оригинальный авторский проект, посвященный маршалам победы и их любви к классической музыке…

Наши великие полководцы Второй Мировой войны были людьми уникального ума, сочетающие в себе талант гениальных военачальников поистине крупного масштаба и глубоких военных мыслителей. Но еще прежде это были люди большой и высокой культуры, которые до появления искусства военной эпохи были большими ценителями и почитателями мировой классической культуры…

Любовь Казарновская: «Это были люди, обладавшие широким культурным кругозором. Многие из них были еще царскими офицерами, офицерами, начинавших в царской армии. Людьми, которые действительно ценили и понимали истоки нашей культуры, истоки большой жизни человеческого духа. Они были людьми верующими (многие из них), они были людьми, воспитанными в традициях хорошей музыки, хорошего слова, хороших манер. И естественно, что разговор о жизни полководцев Победы в связи с классической музыкой сегодня возник не случайно».

В программе рассказывается о выдающихся маршалах и военачальниках Великой Отечественной войны: Георгии Константиновиче Жукове, Александре Михайловиче Василевском, Сергее Семеновиче Бирюзове, Иване Христофоровиче Баграмяне, Андрее Ивановиче Еременко, Родионе Яковлевиче Малиновском, Борисе Михайловиче Шапошниковом, Алексее Иннокентьевиче Антонове, Василии Ивановиче Казакове и других.

А в музыкальном сопровождении передачи звучит музыка их любимых классических композиторов, с которой у каждого связана своя трогательная история: фрагменты из опер «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского, «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, Испанская сарсуэла…

Слева-направо сверху-вниз: Василевский А.М., Жуков Г.К., Баграмян И.Х.,

Бирюзов С.С., Шапошников Б.М., Малиновский Р.Я., Еременко А.И., Антонов А.И., Казаков В.И.

Эфир сегодня, 2 мая, в 22:00 (мск)