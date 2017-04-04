Утраченная романтика. Программа вторая

Радиопрограмма: Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 04.04.2017

Любовь Казарновская и Роберт Росцик продолжают разговор о том, что же такое утраченная романтика – в нашей жизни, в сердцах, в исполнительском искусстве и, особенно, в искусстве оперы.

Любовь Казарновская: «Мы уже говорили о том, что романтика – это такое состояние души и такой настрой на музыку, который придает смысл всему тому, что мы слышим и видим на сцене, придает смысл нашим походам в оперу и в концертный зал. Почему-то сегодня это понятие высмеивается; теперь оно ассоциируется с какой-то скукой, бабушкиным нафталинным сундуком, с исполнительским стилем, который не имеет ничего общего с сегодняшним так называемым «драйвовым» стилем. Мне кажется, что это такая глупость… Потому что та эстетика, та радость от мелодраматических романтических чувств в переживании и музыкальных вершин, которые называются романтикой в музыке – это и было отправной точкой исполнительского стиля и его расцвета…»

В программе звучат величайшие романтические оперные дуэты: Рената Скотто и Лучано Паваротти, Монтсеррат Кабалье и Ричард Такер, Пласидо Доминго и Беверли Силлз, Мария Каллас и Марио Дель Монако.

Эфир сегодня, 4 апреля, в 22:00 (мск)

Утраченная романтика. Программа первая

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