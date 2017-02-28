Примадонны: Леони Ризанек

Радиопрограмма: Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 28.02.2017

В цикле программ «Оперные примадонны» Любовь Казарновская и Роберт Росцик говорят о выдающейся австрийской сопрано Леони Ризанек.

Леони Ризанек родилась в Вене. В 1948 году ее открыл сам Герберт фон Караян. Дебют певицы состоялся в Инсбруке. Она стала бессменной участницей международных оперных фестивалей. Ее триумфальная карьера на большой оперной сцене началась в 1959 году, когда в нью-йоркском Метрополитен-опера она блестяще выступила в партии леди Макбет вместо заболевшей Марии Каллас. С тех пор Леони Ризанек выступала на сценах театров почти 100 городов мира, покоряя публику выдающимися вокальными данными, артистизмом и тонким пониманием образа. Своим ярким талантом и мастерством она доставляла эстетическое наслаждение любителям оперного искусства почти 50 лет, исполняя сложнейшие партии в операх Верди, Вагнера, Моцарта, Рихарда Штрауса. Последнее выступление певицы, состоявшееся в 1996 году на фестивале в Зальцбурге, стало одним из крупнейших событий этого музыкального праздника. В Австрии местные театральные критики писали о ней как о певице с уникальной творческой судьбой. Ей была вручена медаль «Почетный гражданин города Вена». В 1997 году Леони Ризанек была назначена президентом Венского фестиваля искусств (Wiener Festwochen). Уникальная исполнительница партий в операх Рихарда Штрауса, она несла в себе магический заряд оперной дивы до последних дней и простилась со сценой в семидесятилетнем возрасте…

Эфир сегодня, 28 февраля, в 22:00 (мск)