Виктория Иванова в зарубежном репертуаре

Радиопрограмма: Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 31.01.2017

Любовь Казарновская и гости ее авторской программы «Вокалиссимо» - журналист Владимир Габышев и оперный эксперт Роберт Росцик – продолжают разговор о блистательной камерной певице Виктории Ивановой. На этот раз они знакомят радиослушателей с зарубежным репертуаром исполнительницы.

Западноевропейский камерный репертуар Виктории Ивановой действительно поражает воображение – здесь можно найти и барочную музыку (Рамо, Верачини, Перселл, Куперен, Перголези, Векерлен, Вивальди, Буамортье), и музыку величайших венских классиков (Моцарт, Гайдн, Бетховен), и наследие романтических композиторов (Шуман, Шуберт, Лист, Дворжак, Брамс), наконец, философскую музыку Густава Малера…

Владимир Габышев: «В отзывах, в рецензиях на выступления Виктории Ивановой, как в нашей стране, так и зарубежом, часто звучали такие эпитеты, как «божественный», «ангельский». Почему? Исполнительскую манеру Виктории Николаевны отличали филигранная фразировка, необычайно светлая и легкая подача звука, изысканное интонирование, тонкое ощущение и безупречная передача стиля исполняемого произведения. Но, прежде всего, конечно, одухотворенность…»

Любовь Казарновская: «Действительно, репертуар фантастический. И понятно, почему Виктория Николаевна обращалась к таким композиторам, как Моцарт, Гайдн, Бетховен. Вот эта чистота, эта хрустальность, эта изумительная интонация, эта какая-то действительно исповедальность – это именно то, что для этой музыки необходимо, и без чего ее нельзя исполнять».

В программе звучат камерные сочинения Векерлена, Вивальди, Буамортье, Бетховена, Моцарта, Шумана, Шуберта, Малера в исполнении Виктории Николаевны Ивановой.

Виктория Иванова - великая камерная певица России. Программа первая

Эфир сегодня, 31 января, в 22:00 (мск)