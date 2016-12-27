Построждественское «Вокалиссимо»

Радиопрограмма: Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 27.12.2016

Праздничная программа «Вокалиссимо» посвящена Рождеству, которое у западных христиан по традиции отмечается 25 декабря, а еще – прекрасному времени ожидания чудес, праздника и исполнения заветных желаний…

Авторы программы читают Рождественскую книгу и рассказывают слушателям об истоках этого светлого праздника, а в сопровождении звучит самая красивая рождественская музыка: «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, «Ave Maria» Франца Шуберта, «Maditation» Жюля Массне, а также рождественские песни в исполнении чарующих оперных голосов…

Эфир сегодня, 27 декабря, в 22:00 (мск)