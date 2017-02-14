Джоакино Россини – солнце Италии

Радиопрограмма: Вокалиссимо

Вторник, 22:00;

Дата выпуска: 14.02.2017

Любовь Казарновская и Роберт Росцик открывают цикл программ о великом итальянском композиторе, реформаторе оперы и знатоке изысканной кухни Джоаккино Россини.

Любовь Казарновская: «Итак, дорогие друзья, мы представляем вашему вниманию обещанную программу о потрясающем таланте и гурмане Джоаккино Россини. Немногие композиторы при жизни достигали такой всемирной славы, как Россини. Но, конечно, жизненный путь любого художника далеко не всегда украшен только цветами и почетными лаврами. И прежде чем великий немецкий поэт Генрих Гейне назвал Россини “солнцем Италии”, а Пуччини провозгласил “Орфеем”, композитор пережил не одну минуту разочарований и непониманий современников…»

Его детство протекало на фоне сложной и противоречивой исторической эпохи. В Италию вторгся Наполеон, что поначалу казалось долгожданным предвестником освобождения итальянского народа от деспотичных правителей, а в результате всё обернулось для страны настоящей французской оккупацией. В свою очередь австрийские власти пытались отвоевать у Франции ранее принадлежащие им владения, и противостояние двух стран развернулось под небом Италии.

Летом 1799 году окончательно пала Римская республика, и вскоре феодальная контрреволюция победила во всей Италии. Австрийские завоеватели возбудили жестокие преследования всех тех, кто приветствовал революцию. В числе подозреваемых оказался и отец восьмилетнего Джоаккино Россини. Он был арестован, и провел в тюрьме около десяти месяцев. В 1800 году вернувшийся Бонапарт освободил политических узников, и Джузеппе Россини смог вернуться в семью.

Родители будущего композитора обожали музыку. Сам Джузеппе был профессиональный трубач, работал в оркестрах; жена Анна обладала чудным голосом и потрясающе пела. Отец стал валторнистом, а мать исполнительницей главных партий в бродячих оперных труппах. Юный Россини слышал музыку не только дома – в его родном городке Пезаро она звучала повсюду…

Эфир сегодня, 14 февраля, в 22:00 (мск)