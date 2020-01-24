«Великолепная пятерка». Выпуск девятый

Великолепная пятёрка

Суббота, 3:00, 15:00, 20:00;

Воскресенье: 20:00



Наталия Сергеева, Андрей Ноздреватых

Дата выпуска: 25.01.2020

В компании с Иоганном Себастьяном; Образцовый квинтет Моцарта; Ильдар Абдразаков в роли дона Паскуале; Изысканный и строгий Сезар Франк; Развлекательная музыка периода классицизма – новые записи на радио «Орфей».

1. Иоганн Фридрих Фаш. Концерт для скрипки и гобоя ре минор. Первая часть. Ансамбль «Акценты»/Les accents, Тибо Ноалли/Thibault Noally. Солисты Клэр Соттовия/Claire Sottovia (скрипка), Эммануэль Лапорте/Emmanuel Laporte (гобой)

Героем одного из выпусков нашей программы уже был французский ансамбль «Акценты» (Les Accents), выпустивший на лейбле Aparté диск «Бах и компания». В альбом вошли произведения композиторов, чьи жизнь или творчество были связаны с именем немецкого гения. В плей-лист «Орфея» сегодня мы включаем ещё один трек с релиза – Первую часть Концерта для скрипки и гобоя ре минор Иоганна Фридриха Фаша. Музыка этого современника великого Иоганна Себастьяна стала открытием для руководителя ансамбля «Акценты» Тибо Ноалли.

Тибо Ноалли: «Я открыл композитора Фаша несколько лет назад, когда играл другие его концерты. Я также открыл для себя его духовную музыку. Когда мне пришла идея записать этот диск, я хотел найти концерты для скрипки Фаша, ну или же для нескольких инструментов, но чтобы среди них была скрипка. И мне попал в руки этот концерт. Он входит в достаточно короткий список произведений для скрипки и гобоя. Сочинение яркое, вдохновенное и лиричное. Первая часть благородна. Это такая увертюра, полная театральности. Когда я посмотрел партитуру, стал с ней работать, то сразу пришел к выводу, что этот двойной концерт я хочу включить в программу».

Иоганн Фридрих Фаш получил начальное музыкальное образование в Школе святого Фомы в Лейпциге, а композиции учился в Дармштадте. После нескольких лет работы в разных городах, в 1722 году, лейпцигская Школа святого Фомы приглашает Фаша на должность кантора, но музыкант отказывается, и эту работу получает Иоганн Себастьян Бах. Ни одно произведение Фаша не издали при его жизни. Многие утеряны. И только благодаря Баху, который переписывал ноты своего современника, до нас дошли пять оркестровых сюит Иоганна Фридриха. А несколько его духовных кантат исследователи нашли в коллекции Карла Филлипа Эммануила Баха.

2. Вольфганг Амадей Моцарт. Шестой струнный квинтет. Финал. «Кленке-квартет»/Klenke Quartett и Харальд Шоневег/Harald Schoneweg

Не каждый струнный ансамбль может похвастаться многолетней историей. Еще меньше коллективов сохраняют постоянный состав на протяжении длительного времени. Немецкому «Кленке-квартету» удается и то и другое. Этот исключительно женский ансамбль уже более четверти века радует своих поклонников выступлениями в разных странах. А как четырём участницам удается совмещать плотный гастрольный график и семейную жизнь, загадка. На квартет приходится аж девять детей. И речь не о выпущенных компакт-дисках. «Кленке-квартет» очень любит музыку Моцарта. После альбома с десятью квартетами, отмеченного международными наградами, коллектив записал на лейбле "Акцентус Мюзик"/Accentus Music шесть квинтетов Вольфганга Амадея. Для этого на почётную должность второго альтиста пригласили соотечественника Харальда Шоневега. Радиостанция ВВС включила альбом «Кленке-квартета» в чарт недели.

Шестой струнный квинтет стал последней крупной работой Моцарта в камерном творчестве. Исследователи предполагают, что два последних квинтета композитору заказал венгерский коммерсант Иоганн Тост, которому несколько струнных квартетов посвятил Йозеф Гайдн. Известно, что Моцарт любил альт, поэтому во всех квинтетах Вольфганг Амадей удваивает количество альтистов в ансамбле. В этом отношении композитор следует за Луиджи Боккерини. Кстати, такой же состав предпочитал и Людвиг ван Бетховен.

3. Гаэтано Доницетти. Сцена из оперы «Дон Паскуале». Столичный оркестр Большого Монреаля под управлением Яника Незе-Сегена/Yannick Nézet-Séguin. Роландо Вильясон/Rolando Villazón (тенор) и Ильдар Абдразаков/Ildar Abdrazakov (бас)

Один за всех и все за одного – этот мушкетерский девиз выбрал для себя творческий союз Роландо Вильясона, Ильдара Абдразакова и Яника Незе-Сегена, когда записывали диск с оперными дуэтами для тенора и баса. Западные критики в рецензиях на релиз отмечают искусное бельканто российского баса Ильдара Абдразакова и его мастерство перевоплощения. Одна из самых ярких композиций на альбоме, вышедшем на лейбле Deutsche Grammophon – сцена из первого действия комической оперы Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале».

Музыкальный руководитель Метрополитен-оперы, 44-летний канадский дирижёр Янник Незе-Сеген и мексиканский тенор Роландо Вильянсон познакомились более десяти лет назад на Зальцбургском фестивале, где вместе работали над оперой Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». Примерно в то же время началась и история дуэта Вильясона и Абдразакова, когда Роландо и Ильдар впервые вместе вышли на сцену в Метрополитен-опере в постановке «Лючии ди Ламмермур».

4. Сезар Франк. Прелюдия из цикла «Прелюдия, фуга и вариация». Мишель Дальберто/Michel Dalberto (фортепиано)

Ученика Владо Перлмутера, прекрасного пианиста Мишеля Дальберто давно считают признанным мастером международного уровня – сорок лет блестящей карьеры и десятки наград тому доказательство. Мишель как истинный француз обожает музыку своих соотечественников. Поэтому вместе с лейблом Aparté Мишель запустил масштабный проект – запись четырех альбомов с произведениями Дебюсси, Форе, Франка и Равеля. Именно этих композиторов Мишель Дальберто считает главными французскими авторами рубежа 19-20 веков. Уже вышли три диска. Для записи сочинений Сезара Франка пианист выбрал филармонию в Льеже - родном городе композитора.

Мишель Дальберто: «Мои отношения с музыкой Сезара Франка начались очень давно. Когда я был студентом Парижской консерватории и учился в классе Владо Перлмутера, я впервые услышал произведения Франка. Также в классе камерного ансамбля у Жана Юбо я изучал скрипичные сонаты и квинтеты этого автора. После того, как мистер Перлмутер попросил меня выучить и сыграть цикл «Прелюдия, ария и финал» Сезара Франка, определённо началась любовь к этой музыке».

5. Антонио Розетти. Парфия ми-бемоль мажор. Финал. Польский квинтет духовых инструментов

Финальный трек сегодняшнего выпуска «Великолепной пятёрки» можно сравнить с поездкой на карете 18 века по дорогам двухсотлетней давности. Музыку Антонио Розетти – композитора того времени – мы услышим в исполнении Польского квинтета духовых. Участники коллектива играют на инструментах, созданных полностью по образу и подобию старинных. И даже особо прислушиваться не надо, чтобы различить стук клапанов фагота – копии с оригинала, произведённого в 1810 году.

Далеко не каждый композитор может сделать успешную карьеру, находясь на службе у князя или герцога. У чеха Антонио Розетти это получилось отлично. Сперва Розетти (кстати, это псевдоним, настоящее имя Франтишек Антонин Росслер) работал у князя Эттингер-Валлерштайна под Аугсбургом, потом подался в Париж и устроился к герцогу Мекленбург-Шверинскому. Далее в планах была столица Пруссии и королевский двор, но Розетти тяжело заболел и через несколько месяцев умер. Антонио Розетти оставил после себя сотни произведений. Среди них 44 симфонии и инструментальные концерты, которыми восхищался Йозеф Гайдн и которые стали творческим ориентиром для молодого Моцарта. Реквием Розетти исполняли на девятый день после смерти Вольфганга Амадея.

6. Людвиг ван Бетховен. Восемнадцатая соната, первая часть. Владимир Ашкенази (фортепиано)

Выдающийся музыкант, наш соотечественник, Владимир Ашкенази незадолго до того, как эмигрировать из Советского Союза, дал концерт в Московской консерватории. 9 июня 1963 года пианист исполнил в Большом зале сонаты Бетховена, баллады Шопена и пьесы Дебюсси. А вскоре после этого выступления Владимир Давидович вместе с женой уехал в Лондон и в СССР вновь побывал только спустя четверть века.

Владимир Ашкенази: «Мне повезло, что я переехал на Запад, когда мне было только 26 лет. Я очень благодарен своей судьбе за то, что у меня были замечательные профессора – Лев Оборин, его замечательный ассистент Борис Землянский и в ЦМШ Анаида Сумбатян. Мне повезло в этом смысле. Мне всегда говорили учителя, что у нас замечательная русская музыка, но не забывайте о том, что без Моцарта и Бетховена и других начал русская музыка была бы совсем другой, может быть, даже не такой замечательной».

Фирма «Мелодия» выпустила диск с записью того памятного концерта 63-го года.