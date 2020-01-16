«Великолепная пятерка». Выпуск восьмой

Великолепная пятёрка

Суббота, 3:00, 15:00, 20:00;

Воскресенье: 20:00



Наталия Сергеева, Андрей Ноздреватых

Дата выпуска: 18.01.2020

Возвращение Брамса; Шуберт поздний, фортепианный; Миниатюра от гениального поляка, но не Шопена; Зимний Пьяццолла во французской интерпретации — новые записи на радио «Орфей».

1. Иоганнес Брамс. Финал третьей симфонии.«Музикколегиум Винтертур» дирижёр Томас Цетмайр

Сегодняшний выпуск открывает наш уже добрый знакомый — швейцарский оркестр «Музикколегиум Винтертур» (Musikkollegium Winterthur) под управлением Томаса Цетмайера (Thomas Zehetmair). Один из старейших оркестров Европы начал прошлый сезон с исполнения всех симфоний Брамса на шестидневом фестивале имени знаменитого немецкого романтика. Так музыканты решили напомнить публике о визитах Брамса в Винтертур, где местный издатель выпустил в свет целых 22(!) произведения композитора, включая Первый фортепианный концерт и Немецкий реквием. Брамс много лет переписывался со своим издателем. Сегодня эти письма хранятся в архиве оркестра "Музикколегиум Винтертур".

2. Франц Шуберт. Скерцо из Сонаты № 21. Франческо Пьемонтези (фортепиано) Продолжаем путешествовать по музыкальной Швейцарии. Дебютант «Великолепной пятерки» — швейцарский пианист Франческо Пьемонтези (Francesco Piemontesi), ученик выдающегося Альфреда Бренделя. Сотрудничает с лучшими оркестрами мира, среди которых Лондонский симфонический и филармонический Лос-Анджелеса. Выступал со звёздными дирижёрами такими как Шарль Дютуа и Владимир Ашкенази. Основу репертуара Франческо Пьемонтези составляют сочинения импрессионистов и романтиков — Равеля и Дебюсси, Брамса и Листа. Не так давно пианист записал поздние сонаты Шуберта. Релиз вышел на лейбле Пентатон. В наш эфир мы включаем трек с этого диска — Скерцо из 21-ой сонаты.

Три последние сонаты Франц Шуберт написал за несколько месяцев до смерти. И их, как и большую часть творческого наследия композитора, забыли на век. Интерес к сонатам возродил Артур Шнабель. Музыковеды сходятся во мнении, что Шуберт планировал эти сонаты как цикл. Среди набросков на одном листе можно найти фрагменты из разных частей разных сонат. И что совсем уж не характерно для Шуберта — финал последней сонаты композитор закончил раньше, чем её первую часть.

Следующие дебютанты нашего эфира — барочный оркестр La Nuova Musica под управлением английского дирижера Дэвида Бейтса (David Bates) и британское сопрано Ребекка Боттон (Rebecca Bottone). Прошлой осенью на лейбле Pentatone вышел их диск с оперой Глюка «Орфей и Эвридика», где Ребекка исполнила партию Амура. Релиз примечателен ещё и тем, что для записи музыканты использовали оригинальную версию оперы на итальянском языке. Её Кристоф Виллибальд написал для самой первой венской постановки 1762 года. Единственное дополнение — знаменитая Мелодия для флейты из парижской версии, которую композитор создал позже. В плей-лист радио «Орфей» сегодня мы добавляем Арию Амура.

Драматичный сюжет «Орфея и Эвридики» оперного реформатора Глюка хорошо известен. И до Глюка, и после него к античному мифу обращались разные композиторы. Кто-то даже скрупулёзно подсчитал — более полусотни опер создали на сюжет «Орфея». Но, пожалуй, только из-за оперы Кристофа Виллибальда в музыкальном мире разыгрались нешуточные споры, которые поделили общественность на два враждующих лагеря: глюкистов и пиччистов.

4. Кароль Шимановский. Прелюдия № 7, опус 1. Андреа Виванет (фортепиано) Выдающегося польского композитора Кароля Шимановского очень многое связывает с нашей культурой. Его родственники — пианисты Генрих Нейгауз и братья Блуменфельды. Родился Кароль в 1882 году на Украине, где прошли его детство и юность. А в начале века переехал в Варшаву и там учился в консерватории. В ранних сочинениях Шимановского можно услышать романтизм Шопена и хрупкость Скрябина. Очень много музыки композитор написал для фортепиано. Сегодня в плей-лист радио «Орфей» мы включаем новый трек — Прелюдию № 7 из первого опуса в исполнении итальянского пианиста Андреа Виванет (Andrea Vivanet).

Андреа Виванет: «Прежде всего, о пианизме Шимановского я бы хотел сказать, что это пианизм, широко исследующий звуковые и выразительные возможности инструмента. Его сочинения — естественные, физиологически очень удобные для исполнения. А очень богатое письмо говорит нам о том, что Шимановский был пианистом с выдающимися способностями. Поэтому то, что нам в его музыке может показаться сложным, для него было абсолютно естественным».

5. Астор Пьяццолла. «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе». Женский французский квинтет «Аквилон» Как старых друзей, точнее, подруг встречаем мы в сегодняшнем выпуске программы французский женский квинтет «Аквилон» (Quintette Aquilon). Их диск среди десятков прочих релизов, приходящих в редакцию радио «Орфей», отличается экологически чистой упаковкой — простой конверт из светло-коричневого тонкого картона, по центру — художественная фотография девушек. Кто-то с красным зонтиком в руках, кто-то с веером, а кто-то в шарфике. Опять же красном. Оно и понятно — внутри нас ждут разные времена года. В самом первом выпуске «Великолепной пятёрки», вышедшем осенью, мы слушали «Осень» из цикла Астора Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айресе». Угадайте, что прозвучит сегодня... Изначально Пьяццолла не планировал писать цикл «Времена года». Составляющие его произведения появлялись в разное время и по разным поводам. Всё началось с «Лета», которое композитор сочинил в 1965 году как музыку к спектаклю. И лишь через четыре года последовала «Осень». Затем были «Весна» и «Зима». Время от времени Пьяццолла вместе со своим квинтетом исполнял все четыре пьесы в одном концерте. В оригинальной авторской версии солирующим инструментом является бандонеон.