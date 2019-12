«Великолепная пятерка». Выпуск седьмой

Великолепная пятёрка

Наталия Сергеева, Андрей Ноздреватых

Дата выпуска: 28.12.2019

Классическая симфония и её последствия; Пункт назначения — Сергей Рахманинов; Звёздная киномузыка — новые записи на радио «Орфей».

Йозеф Гайдн. Симфония №39, первая часть. Камерный оркестр Мантуи, дирижёр Алессандро Мария Карнелли.

Однажды итальянскому дирижёру Алессандро Марии Карнелли (Alessandro Maria Carnelli) попала в руки партитура 39-ой симфонии Гайдна. Изучая сочинение великого классика, маэстро Карнелли обнаружил связь с симфонией Ванхаля. А затем понял, что из этих двух симфоний, написанных, кстати, в одной и той же тональности соль минор, выросла 25-я симфония Моцарта. Исследуя ноты трёх произведений, Алессандро пришёл к выводу: контраст и ярость страстей, идеи грозы и катастрофы, внезапные форте и пиано, паузы, которые используют все три композитора, – эти эффекты из мира оперы Гайдн, Ванхаль и Моцарт могли передавать друг другу в форме, похожей на диалог – диалог между партитурами и композиторами.

Алессандро Мария Карнелли: «В этих симфониях не традиционные две валторны, а четыре, что позволяет достигать более громкой динамики. И не случайно в оперных оркестрах того времени тоже использовали четыре валторны, что подтверждает намерение композиторов добиться театральности и яркой контрастности в музыке. Гайдн в этом не был новатором. Но, без сомнения, Симфония № 39 стала краеугольным камнем и уникальной симфонией в минорной тональности. С неё началась мода на минорные симфонии, которая передалась от Гайдна Ванхалю, а от Ванхаля Моцарту. И эту связь я бы определил словами „небольшое генеалогическое древо“».

«Симфония и ее последствия» - второй диск, который Алессандро Мария Карнелли записал с Камерным оркестром Мантуи (Orchestra da camera di Mantova). Первый альбом с «Просветленной ночью» Шёнберга получил восторженные отзывы в прессе. Оркестр Мантуи существует уже более 30 лет и за это время выступил со многими знаменитыми дирижерами и солистами, среди которых Владимир Ашкенази, Шломо Минц, Мария Жоао Пиреш, Джошуа Белл и Гидон Кремер.

Людвиг ван Бетховен. Третья часть из Трио ми-бемоль мажор. Трио «Кларинорд».

Следующий дебютант нашего эфира – молодое норвежское трио «Кларинорд» (Trio Clarinord) существует всего семь лет, но уже получило признание на родине и за рубежом. У ансамбля необычный состав: кларнет, виолончель и фортепиано. Все участники – выпускники Норвежской академии музыки. Коллектив сотрудничает с современными композиторами, которые доверяют ему премьеры, и работает над расширением репертуара. В исполнении трио «Кларинорд» прозвучит фрагмент из весьма необычного произведения Людвига ван Бетховена – третья часть из Трио ми-бемоль мажор.

Трио опус 38 композитор опубликовал в 1805 году, но уже тогда оно существовало в нескольких вариантах. Изначально же это был септет для духовых и струнных инструментов. Сочинение для композитора несет оттенок личного - его Бетховен посвятил своему врачу, Иоганну Адаму Шмидту, который пытался вылечить музыканта от глухоты.

Сергей Рахманинов. Финал Первого фортепианного концерта. Даниил Трифонов (фортепиано) и Филадельфийский симфонический оркестр. Дирижёр Янник Незе-Сеген.

Третий трек сегодняшней «Великолепной пятёрки» требует особого объявления. Дамы и господа, в нашем эфире любимец девушек, блестящий пианист и просто красавец Даниил Трифонов!

На радио «Орфей» – премьера записи с нового диска, который недавно выпустил лейбл «Deutsche Grammophon». Это вторая часть проекта, посвящённого музыке Рахманинова. Здесь почитатели творчества Сергея Васильевича и Даниила Олеговича найдут два фортепианных концерта – Первый и Третий, а также первую часть из симфонической поэмы «Колокола» в переложении для фортепиано Даниила Трифонова и в его же транскрипции бессмертный «Вокализ». Но ещё этот диск примечателен фотосессией, которую молодой музыкант сделал в интерьерах пульмановского вагона. Вот Даниил Олегович смотрит на пейзажи, открывающиеся из окна мчащегося поезда… А вот прикорнул, положив голову на столик… Одним словом, разглядывать эти фотографии – удовольствие не меньшее, чем слушать финал из Первого фортепианного концерта Рахманинова в исполнении Даниила Трифонова и Филадельфийского оркестра (The Philadelphia Orchestra) под управлением Янника Незе-Сегена (Yannick Nézet-Séguin).

Предыдущий диск с фортепианными концертами Рахманинова – Вторым и Четвёртым – Даниил Трифонов с теми же оркестром и дирижёром выпустил год назад. В одном из интервью пианист признался, что к творчеству Сергея Васильевича пришёл довольно поздно – в 21 год. Тогда он исполнил «Рапсодию на тему Паганини», а до этого никогда музыку Рахманинова не играл.

Антонин Дворжак. Славянский танец №5. Оркестр «Кончерто Будапешт». Дирижёр Андраш Келлер.

Симфонический оркестр «Кончерто Будапешт» (Concerto Budapest) уже знаком слушателям нашей программы. В репертуаре коллектива с вековой историей и признанные шедевры классической музыки, и опусы современных авторов. В столетнюю годовщину оркестра художественным руководителем и главным дирижером стал скрипач Андраш Келлер (András Keller). Тут-то и начался новый виток творческого развития: с коллективом выступили Гидон Кремер, Вадим Репин, Марта Аргерих, Кшиштоф Пендерецкий и другие знаменитые музыканты. Сегодня в исполнении «Кончерто Будапешт» под управлением Андраша Келлера мы послушаем Славянский танец №5 Антонина Дворжака.

История создания первой тетради «Славянских танцев» весьма занятная. Молодому и бедному Антонину Дворжаку поступил заказ от издательства на сюиту для фортепиано в четыре руки для домашнего музицирования. На выходе должно было получиться что-то вроде «Венгерских танцев» Брамса. Даже название Дворжак для опуса выбирал созвучное – «Славянские танцы». Но если быть более точными, танцев там больше чешских, хотя к цитированию композитор почти не прибегает. В одной небольшой пьесе можно найти черты сразу нескольких танцев. Например, в пятом номере музыковеды видят сходство не только с чешскими скочной и вртаком, но и украинским гопаком, а также польским краковяком.

Анне Софи-Муттер, Джон Уильямс и Лос-Анджелесский оркестр "Рекординг Артс" (The Recording Arts Orchestra of Los Angeles). Тема Рэй из последних эпизодов «Звёздных войн».

Не так давно знаменитый кинокомпозитор Джон Уильямс (John Towner Williams) и не менее знаменитая скрипачка Анне-Софи Муттер (Anne-Sophie Mutter) выпустили на лейбле «Deutsche Grammophon» альбом «Через звёзды» (Across Stars). На диске записана как ранее не звучавшая музыка, так и треки из популярных кинофильмов вроде «Гарри Поттера» и «Звёздных войн», которые в исполнении Анне-Софи зазвучали по-новому.

Анне-Софи Муттер: «Я познакомилась с музыкой Джона Уильямса в 1978 году. Это были “Звездные войны”. Никогда не забуду первые 10 минут после этого открытия. Эпичная музыка, которая проносит через фильм главные лейтмотивы и открывает какое-то новое измерение».

Анне-Софи Муттер и Джона Уильямса познакомил лет десять назад бывший муж Муттер – американский композитор и дирижер Андре Превен. И два года назад мир увидел результат творческого сотрудничества Уильямса и Муттер. Проект «Markings» для скрипки соло, струнных и арфы впервые прозвучал на одном из фестивалей в Америке. Год спустя Муттер исполнила музыку Уильямса в Берлине на концерте в честь юбилея компании Deutsche Grammophon. С тех пор скрипачка регулярно играет произведения композитора на концертах.

Войцех Киляр. Второй концерт для фортепиано с оркестром, 2 часть. Марек Шлезер (фортепиано), оркестр «Симфониетта Краковия». Дирижёр Юрек Дыбал.



Собрать на одном диске сочинения современных польских композиторов-юбиляров – такую идею придумал и воплотил в жизнь Юрек Дыбал (Jurek Dybal) – дирижёр оркестра «Симфониетта Краковия» (Sinfonietta Cracovia Orchestra of the Royal Capital City of Krakow). Помимо симфонических опусов Пендерецкого и Опалки, в альбом вошёл Второй фортепианный концерт Войцеха Киляра, известного кинокомпозитора. Анджей Вайда, Фрэнсис Форд Коппола, Роман Полански – он работал со многими знаменитыми режиссёрами. В 2011 году, незадолго до смерти Войцех Киляр написал Второй фортепианный концерт, который можно назвать очень кинематографичным. Мы послушаем вторую часть в исполнении молодого польского пианиста Марека Шлезера (Marek Szlezer) и оркестра "Симфониетта Краковия". Дирижёр Юрек Дыбал.