«Великолепная пятерка». Выпуск пятый

Великолепная пятёрка

Суббота, 3:00, 15:00, 20:00;

Воскресенье: 20:00



Наталия Сергеева, Андрей Ноздреватых

Дата выпуска: 14.12.2019

Нидерландское восстание; Симфония… Россини; Скрипичная музыка, которую поют — новые записи на радио «Орфей».

Людвиг ван Бетховен. Музыка к трагедии «Эгмонт». Увертюра. Симфонический оркестр Бонна. Дирк Кафтан (дирижёр)

Песню «Сурок» Людвиг ван Бетховен написал на слова поэта, чьё творчество высоко ценил. Это Иоганн Вольфганг Гёте. К его произведениям композитор обращался неоднократно (кстати, Гёте и Бетховен несколько раз встречались). Одна из многочисленных творческих вершин мятежного и неспокойного Бетховена — музыка к трагедии Гёте «Эгмонт». Её композитор писал по заказу Венского придворного театра.

Как известно, в театральной постановке разговорные диалоги перемежаются с музыкой. Бетховенский «Эгмонт» не исключение. Сразу после гениальной увертюры мы слышим обволакивающую мягкую немецкую речь Маттиаса Брандта — совсем не такую, как в фильмах о войне. Увертюра к трагедии «Эгмонт» прозвучит в исполнении Бетховенского оркестра Бонна (Beethoven Orchester Bonn) Дирижёр Дирк Кафтан (Dirk Kaftan).

По сюжету, Эгмонт — молодой человек из Фландрии, мечтающий освободить родину от испанского владычества. У него есть возлюбленная, мать которой против отношений дочери с повстанцем. Фландрия ждет прибытия нового кровожадного наместника испанцев — герцога Альбу. Он приезжает и первым делом арестовывает свободолюбивого Эгмонта, а затем и вовсе приговаривает юношу к смертной казни.

Вольфганг Амадей Моцарт. Соната для фортепиано №3, си-бемоль мажор. 3 часть. Жан Мюллер (фортепиано)



Без какого жанра невозможно представить творчество Моцарта? Вопрос непростой. Для многих знакомство с сочинениями Вольфганга Амадея начинается с клавирных сонат. И в музыкальных школах, и в консерваториях, и на концертах в Карнеги-холле их играли, играют и будут играть. Какое разнообразие! Сколько красок, нюансов, оттенков настроений. Для пианистов сонаты Моцарта — тест на профессионализм. Не можешь чётко артикулировать и создавать ощущение полета — за Моцарта не берись. Пианист из Люксембурга Жан Мюллер (Jean Muller) тест успешно прошел. В его исполнении мы послушаем рондо из Третьей си-бемоль мажорной сонаты Моцарта.

Уже в семь лет Жан Мюллер играл на сцене этюды Шопена. Сейчас в послужном списке пианиста 12 первых премий на международных фортепианных конкурсах и исполнение всех (!) сонат Бетховена и Моцарта. Каждый диск Мюллера вызывает лестные отзывы в прессе. Например, о нем писали так: «Здесь всё на месте: и пальцы, и сердце, и голова».

Джоаккино Россини. Симфония Конвентелло. Оркестра итальянской Швейцарии, Маркус Пошнер (дирижёр)

Джоаккино Россини считают композитором оперным. «Севильский цирюльник», «Золушка», «Итальянка в Алжире», «Вильгельм Телль»... Не многие рискнут сходу перечислить названия всех опер великого итальянца. Но писал он не только для театра. В юности Джоаккино Антонио сочинил несколько симфоний. Одну из них — Sinfonia del Conventello (Симфония Конвентелло) — мы услышим исполнении Оркестра итальянской Швейцарии (Orchestra Della Svizzera Italiana) под управлением Маркуса Пошнера (Markus Poschner).

Симфонию Конвентелло Россини написал в ранний, болонский период творчества. Произведение связано с именем друга композитора Агостино Триосси, в деревне у которого молодой Джоаккино проводил лето. Триосси устраивал в своем роскошном поместье музыкальные представления, в которых участвовал и Россини. Деревня на границе с Равенной называется Конвентелло. Она-то и дала название симфонии.

Сергей Рахманинов. Этюд-картина №4 ор.33. Дмитрий Власюк (фортепиано)



Разбирая диски, которые приходят к нам в редакцию, мы заметили одну любопытную закономерность: зарубежные музыканты записывают много музыки европейского барокко, классицизма, романтизма, но крайне редко берутся за русскую. То ли не уверены в своих силах, то ли пока с Моцартом и Бахом не разобрались. Белорусский пианист Дмитрий Власюк (Dzmitry Ulasiuk) записал диск с произведениями Прокофьева и Рахманинова на лейбле Centaur.

Дмитрий Власюк: «У музыки русских композиторов особое состояние души. Мне это очень близко, так как я — часть русской культуры. Мне легче понять эмоциональное состояние Рахманинова, когда он пишет какие-то произведения, находясь на другой стороне планеты, и представляет себе Ивановку или просторы русской земли. Богатая история, переживания — вот, что меня привлекает в русской музыке».

Детские годы пианиста Дмитрия Власюка окутаны тайной. Поговаривают, что профессионально музыкой Дмитрий начал заниматься в 16 лет. После первого года обучения в Белорусской академии музыки выступил с сольным концертом, состоящим из произведений Шопена. А ещё через год покорил публику на Бетховенском фестивале в Бонне, где исполнил Седьмую симфонию Бетховена в переложении Ференца Листа. Затем последовала череда побед на международных конкурсах. Сейчас Дмитрий Власюк живёт в Соединённых Штатах и уже сам, будучи в жюри, оценивает молодых пианистов на различных состязаниях.

Иоганн Себастьян Бах. Скрипичный концерт ля минор, 1 часть. Вокальный секстет «Сликс»

Один из секретов игры на любом из музыкальных инструментов — добиться звучания, похожего на человеческий голос. Рояль или скрипка должны петь. А от вокалистов наоборот нередко требуется абсолютно инструментальный звук. Только с его помощью можно получить точную интонацию и чистый строй. Петь инструментальную музыку пытались и пытаются многие. Но не у всех получается. У вокального секстета «Сликс» (Slixs) это получилось. Коллектив выпустил уже второй диск с инструментальной музыкой Иоганна Себастьяна Баха. Джазовый певец Бобби Макферрин, восхищенный исполнительским уровнем ансамбля, сказал, что никогда не слышал, чтобы знакомые мелодии звучали так прекрасно. Сами же «сликсы» называют себя скромно «вокальными бастардами» за то, что поют всё: и классику, и джаз, и популярную музыку. Рассказывает участник секстета Конрад Зайнер.

Конрад Зайнер: «Все музыканты нашего коллектива родом из Германии, где жил и творил Иоганн Себастьян Бах. Когда я был маленьким, мой отец и сестра играли музыку Баха на фортепиано. Произведения Иоганна Себастьяна звучали отовсюду. Конечно, когда мы с ансамблем „Сликс“ решили записать этот диск в аранжировке для вокальной группы, то погрузились в музыку Баха гораздо серьезнее».

Альбом с первыми записями, которые выдающийся дирижёр прошлого столетия Карл Бём (Karl Böhm) сделал с Дрезденской штатскапеллой (Staatskapelle Dresden), выпустил лейбл Hänssler. Мы послушаем один из треков — Увертюру к оперетте Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Чем же примечательна эта запись?

1938 год. Карл Бём уже четыре года возглавляет Дрезденский оперный театр и легендарную капеллу, и решается на запись музыки Штрауса. Дело непростое — необходимо обеспечить абсолютную тишину в целом театре. Даже швейцар при входе разговаривает шепотом. Пишут прямо в зрительном зале, пространство которого покрыто огромными кусками черного брезента — такая вот звукоизоляция. Газеты того времени сравнивают тишину в зале с гробовой тишиной в монашеской келье — совсем не театральная атмосфера.

Да, с технической точки зрения, запись, которой уже больше восьмидесяти лет, невозможно сравнить с современными релизами, особенно на дисках Super Audio. Но даже сквозь шипение и потрескивание прорывается колоссальная энергетика Карла Бёма и музыкантов Дрезденской штатскапеллы. Мурашки по коже.