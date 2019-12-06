«Великолепная пятерка». Выпуск четвертый

Великолепная пятёрка

Суббота, 3:00, 15:00, 20:00;

Воскресенье: 20:00



Наталия Сергеева, Андрей Ноздреватых

Дата выпуска: 07.12.2019

Венские классики; Бах всему голова; Солнечный и свободный симфоджаз — новые записи на радио «Орфей».

Йозеф Гайдн. Концерт для виолончели с оркестром No. 1, I часть. Кристоф Круазе (виолончель), камерный оркестр «Молодые солисты Евразии», Шернияз Мусахан (дирижёр)

Нет музыки более жизнеутверждающей, чем произведения венских классиков. Вот включишь с утра пораньше Allegro из сонаты Моцарта, и день проходит легко и бодро. Сегодня мы будем слушать Allegro, но не из сонаты, а из виолончельного концерта, и не Вольфганга Амадея, а его старшего коллеги, которого справедливо называют отцом симфонии и струнного квартета, Йозефа Гайдна.

В нашей программе прозвучит финал его Первого виолончельного концерта в исполнении молодого музыканта Кристофа Круазе (Christoph Croisé), который дебютировал в Карнеги-холле в 17-летнем возрасте.

Кристоф Круазе: «Это важное произведение для всех виолончелистов, оно даёт возможность играть с оркестром. Мне близка музыка Гайдна. Я полюбил её с 20-ти лет и до сих пор считаю жизнерадостной. Это утренняя музыка, она вызывает улыбку. Мне хотелось через неё рассказать собственную историю».

Первый виолончельный концерт до-мажор Гайдн начал сочинять сразу после женитьбы на Марии-Анне Келлер, дочери парикмахера, которая не только не поддерживала мужа в творчестве, но и использовала его партитуры в качестве подставок для паштета. Через год после свадьбы Гайдн поступил на службу капельмейстером к князю Эстерхази. Возможно, поэтому композитор не мог закончить свой первый виолончельный концерт целых пять лет — не было времени и поддержки.

Иоганн Себастьян Бах. Увертюра во французском стиле, VIII часть «Эхо». Нильс Андерс Мортенсен (фортепиано)

Иоганн Себастьян Бах любил сочинять для клавира. Еще больше он любил сочинять для клавира танцевальные циклы — сюиты. У Баха есть сборники Французских и Английских сюит, но есть и восьмичастная Увертюра во французском стиле. Необычна она во многом. Например, в финале Бах вместо традиционной жиги использует вообще нетанцевальную пьесу. Называется она «Эхо». Это не звукоподражание лесному или горному эху, а очень драматическое произведение, построенное на контрастах.

Финал Увертюры во французском стиле прозвучит в исполнении норвежского пианиста, ученика Татьяны Николаевой, Нильса Андерса Мортенсена (Nils Anders Mortensen), который в этом году на лейбле LAWO записал диск с клавирными циклами Баха.

Нильс Андерс Мортенсен: «Привет всем российским любителям музыки. Надеюсь, моя запись вам понравится. Когда я был ребёнком, то много слушал музыку Шопена, Рахманинова, Прокофьева. Я обожаю этих композиторов! Но еще в детстве я понял, что есть гений номер один. Это Иоганн Себастьян Бах. При записи альбома самое сложное было решить, в какую сторону пойти: к историческому исполнительству или романтике. Решил попробовать найти баланс между этими гранями, соединить их».

Вольфганг Амадей Моцарт. Дивертисмент Ми-бемоль мажор К. 563, V часть «Менуэт». Трио «Эссенс»

Следующая новинка нашего эфира — сочинение Моцарта, Менуэт из Струнного дивертисмента ми-бемоль мажор. Говорят, со Струнным дивертисментом ми-бемоль мажор (или, как его ещё называют Струнным трио) связана почти детективная история. Оригинальная партитура исчезла. И её восстанавливали по отдельным записям уже после смерти Вольфганга Амадея.

Менуэт из Струнного дивертисмента мы послушаем в исполнении трио «Эссенс» (Ssence trio). Оно появилось пять лет назад и сразу уверенно заявило о себе. Первый же диск с музыкой Бетховена получил премию журнала Pizzicato, а в прошлом году был номинирован на премию ICMA. Руководит ансамблем скрипач Сольве Сигерланд (Solve Sigerland):

«Здравствуйте! Это небольшое приветствие для слушателей радио «Орфей» от трио «Эссенс». Смело скажу, что у всех музыкантов нашего ансамбля большой опыт игры произведений Моцарта. На этом диске мы хотели найти и постараться передать атмосферу его музыки. Для меня, это сочетание блеска и тепла. Конечно, исполнение сочинений Моцарта — вызов для любого музыканта, поскольку далеко не каждый из нас настолько гениален как Вольфганг Амадей».

Роберт Шуман. Трио «Сказки», I часть. Камерный ансамбль филармонии Осло

Продолжаем путешествовать по камерно-инструментальному творчеству, и на очереди у нас первая часть из трио «Сказки». Трио «Сказки», или как его ещё называют «Сказочные повествования», Роберт Шуман написал в конце жизни, с которой сразу после этого решил свести счёты, бросившись в воды Рейна. Клара Шуман писала в своем дневнике:

«Сегодня Роберт закончил четыре пьесы для фортепиано, кларнета и альта и был безмерно счастлив. Он считает такое сочетание очень романтичным».

У трех частей «Сказок» в подзаголовке значится «оживлённо». Первая часть переносит нас в дивный сказочный лес, где случаются странные вещи, а инструменты играют друг с другом.Трио «Сказки» для кларнета, альта и фортепиано звучит в исполнении Камерного ансамбля филармонии Осло (Oslo philharmonic chamber group) — дебютанта нашего эфира.

Анатолий Кальварский. «Солнечная». Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, Мурад Аннамамедов (дирижёр)

Финальный трек сегодняшнего выпуска — особенный для нашей радиостанции. Чтобы записать эту замечательную, светлую музыку команда «Орфея» ездила в Ярославль. Там в филармонии в начале лета уходящего года состоялся «Вечер в стиле симфоджаза», посвящённый 85-летию Анатолия Кальварского. Сочинения композитора исполнил Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением Мурада Аннамамедова. Эфир «Орфея» согреет пьеса, которая называется «Солнечная». Видеоверсию концерта можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Там же есть и интервью с солнечным человеком, корифеем отечественного симфоджаза — Анатолием Владимировичем Кальварским.

Анатолий Кальварский: «Я очень долго силился понять, что такое симфоджаз. В моём понимании симфоджаз — это сочинение, написанное с использованием элементов симфонического развития (скажем, формообразования) и особенностей, присущих тому или иному джазовому направлению. Я думаю, что прежде всего симфоджаз отличает позитивное начало, присутствие мажорных тональностей. В общем, чувство свободы, искренности и позитива — вот три основополагающих признака, которые определяют симфоджаз».