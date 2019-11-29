«Великолепная пятерка». Выпуск третий

Великолепная пятёрка

Суббота: 3:00, 15:00

Наталия Сергеева, Андрей Ноздреватых

Дата выпуска: 30.11.2019

Бах и компания; двойной женский дебют; норвежская прохлада; горячие испанские мотивы — новые записи на радио «Орфей».

Композицию, которая открывает нашу программу, записал французский ансамбль «Акценты» (Les Accents). Этот молодой коллектив появился недавно — пять лет назад на Фестивале барочной оперы в Бонне. Своей главной задачей музыканты считают возрождение и сохранение музыкального наследия эпохи барокко.

Диск «Бах и компания» ансамбль «Акценты» записал на лейбле Aparte Music. В альбом вошли произведения композиторов, так или иначе связанных с великим Иоганном Себастьяном. Например, небезызвестный Георг Филипп Телеман, который был старше Баха всего на четыре года, познакомился с композитором на его родине — в Эйзенахе, а спустя несколько лет стал крестным отцом Карла Филиппа Эммануила Баха.

Диск с поздними сонатами Франца Шуберта записал итальянский пианист Андреа Луккезини (Andrea Lucchesini) на лейбле Audite. Сегодня мы представляем третью часть из Двадцатой фортепианной сонаты австрийского романтика.

Андреа Луккезини: «Эта запись — часть большого проекта. Идея в том, чтобы объединить на трёх дисках поздние сочинения Шуберта — последние сонаты, три клавирштюка, Алегретто — и рассказать удивительную историю. Историю о великом музыканте, который уже в тридцать лет чувствует, что жизнь подходит к концу. И ему удаётся выразить в музыке всё сразу: не только отчаяние, ностальгию, страдание, но ещё и гордость, силу, неосязаемую лёгкость. И за короткое время в лихорадочном темпе он записывает всё, что может, создавая бессмертные шедевры».

Андреа Луккезини сотрудничал со многими выдающимися дирижерами, среди которых Клаудио Аббадо, Семен Бычков, Рикардо Шайи, Шарль Дютуа, Владимир Юровский. Пианист первым исполнил Концерт Echoing curves Лучано Берио под управлением автора, а также записал диск со всеми фортепианными произведениями композитора, с которым его связывала творческая дружба. Помимо концертов и записей, Андреа Луккезини преподает в Европе и Нью-Йорке.

Следующий герой и дебютант нашей программы — Энгегард-квартет (Engegard quartet)c— появился 13 лет назад под полуночным солнцем Лофотенских островов и сразу завоевал признание норвежской и зарубежной публики. Первый релиз коллектива лондонский журнал The Strad назвал «захватывающим», а второй диск получил Supersonic Award — премию издания Pizzicato. В этом году Энгегорд-квартет выпустил альбом с записями трех квартетов Моцарта, посвященных Гайдну. В нашем эфире прозвучит Менуэт и Трио из ре минорного квартета № 15.

Очередная новинка нашего эфира — это двойной женский дебют на «Орфее»: композиторский и исполнительский.

Судьба нашей соотечественницы, композитора Зары Левиной сложилась непросто. Ученица Рейнгольда Глиэра, Николая Мясковского и Феликса Блуменфельда, прекрасная пианистка, подруга Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна... Левина подверглась гонениям и травле за исполнение собственной музыки. Но в конце жизни её удостоили звания «заслуженный деятель искусств РСФСР».

Один из шедевров Зары Левиной — Вторая фортепианная соната, которая, к счастью, заняла достойное место в репертуаре пианистов. Первую часть этого сочинения сегодня мы слушаем в женском исполнении. Играет Мария Леттберг (Maria Lettberg).

Пианистка Мария Леттберг родилась в Риге в семье профессора русской литературы, окончила Петербургскую консерваторию, а затем уехала в Берлин. Занимается тем, что ищет и исполняет забытые шедевры прошлого. Особую любовь питает к русской музыке.

Ещё один дебютант нашего эфира — испанский гитарист Рикардо Гальен (Riccardo Gallen) — уже много лет маневрирует между преподаванием, записью альбомов и выступлениями по всему миру, на которых часто исполняет премьеры. С сольного альбома Рикардо мы отобрали несколько треков и сегодня представляем Вальс парагвайского композитора Агустина Барриоса.

Сольный альбом Рикардо Гальена с произведениями классических композиторов-гитаристов называется En Silencio ("В тишине"). На обложке диска изображена богиня Хлорис (её римский эквивалент — Флора), супруга западного ветра Зефира, весна, богиня духов. Идею альбома Рикардо Гальену четыре года назад подсказал кубинский композитор Лео Брауэр. Большинство произведений, вошедших на диск, Рикардо играл в юном возрасте. Спустя два десятилетия гитарист вернулся к своим корням и переосмыслил старый репертуар.

Пользователей нашего мобильного приложения ждёт бонус-трек. Сегодня это пьеса «Егерь» норвежского композитора Яна Эрика Микалсена (Jan Erik Mikalsen), которая прозвучит в исполнении ансамбля "Эрнст" (Ensemble Ernst).

В детстве Микалсен жил прямо над семейным видеопрокатом и у молодого Яна была возможность сколько угодно смотреть и обменивать кассеты с одним из излюбленных подростками киножанров – хоррором, или, попросту говоря, ужастиками. Конечно, это оказало сильное влияние на творчество Яна Эрика Микалсена, о чем постоянно вспоминают критики.

Пьесу «Егерь» Микалсен писал на заказ к двухсотлетию норвежской конституции. Юбилей отмечали в 2014 году – важная цифра в нашем рассказе, поскольку она повиляла на задание, которое получил композитор. По времени звучания сочинённая им пьеса должна была длиться строго 2 минуты 14 секунд. В основу Микалсен положил «Марш старых рейнджеров», используя его мелодию в качестве рефрена. Пьеса Микалсена заканчивается повторением рефрена и обрывается резко – только лишь для того, чтобы точно уложиться в поставленное время. Но на диске, который в этом году выпустил скандинавский лейбл LAWO, сочинение звучит 2 минуты 48 секунд.