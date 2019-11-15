«Великолепная пятерка». Выпуск первый

Великолепная пятёрка

Суббота: 3:00, 15:00

Наталия Сергеева, Андрей Ноздреватых

Дата выпуска: 16.11.2019

Пятёрка обаятельных француженок, два семейных дуэта, утонувший на премьере «Титаник» и шедевр Брамса — новые записи на радио «Орфей».

На нашем YouTube-канале видеозапись, на которой третью часть Третьей симфонии Иоганнеса Брамса исполняет Симфонический оркестр радио «Орфей», набрала тысячи просмотров. Но сегодня сочинение немецкого романтика, так похожее на щемящий душу русский романс, прозвучит в интерпретации австрийского дирижёра Томаса Цетмайра (Thomas Zehetmair) и швейцарского оркестра Музикколегиум Винтертур. Музыканты записали все четыре симфонии Брамса. Сборник из двух дисков выпустил не так давно швейцарский лейбл Claves Records.

Трек: Иоганнес Брамс. 3 симфония, 3 часть Poco allegretto

Musikkollegium Winterthur появился около четырёхсот лет назад, и сегодня по праву считается одним из старейших коллективов Европы. В первой половине 20 века Игорь Стравинский, Рихард Штраус, Пауль Хиндемит доверяли коллективу премьеры своих сочинений. Сейчас Musikkollegium Winterthur. дает примерно 70 концертов за сезон. Последние три года оркестром руководит известный скрипач и дирижёр Томас Цетмайр.

Еще одна новинка нашего эфира — вторая часть Сонаты Камиля Сен-Санса для кларнета и фортепиано. Её записал эстонский кларнетист Сельвадоре Рахни (Selvadore Rähni) вместе со своей супругой Туули (Tuuli Rähni). Семейный дуэт существует уже более 20 лет и успешно гастролирует в разных частях света. На радио «Орфей» сегодня дебют четы Рахни.

О сонате Сен-Санса Сельвадоре говорит так: «Представьте маленькую тёмную комнату, где в кресле напротив камина сидит пожилой человек. Он курит трубку, оглядываясь на прожитое.Впервые я сыграл сонату Сен-Санса 15 лет назад и мгновенно влюбился в этот шедевр. Слушал разные исполнения и, конечно, хотел записать своё. Годы спустя пришло время сделать это, выразив мои глубокие чувства в отношении произведения. Сен-Санс — мастер историй, его музыка воспринимается без особых усилий, легко. Конечно, он и романтик, который оставляет исполнителю возможность для свободной интерпретации. Я люблю эту сонату и счастлив, что появилась возможность записать её».

Трек: Камиль Сен-Санс. Соната для кларнета и фортепиано, 2 часть

На диске, который выпустил лейбл Estonian Record Prodactions, семейный ансамбль собрал произведения французских композиторов: помимо сочинения Сен-Санса, там есть музыка Дебюсси и Пуленка.

Из Эстонии мы получили ещё одну интересную запись — сюиту Рихарда Штрауса «Мещанин во дворянстве».

Музыку к спектаклю по сюжету комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» Рихард Штраус начал писать в начале прошлого века. К вопросу композитор подошёл слишком творчески — он добавил в спектакль ни много ни мало одноактную оперу «Ариадна на Наксосе». А чтобы сделать плавный переход от оперы к комедии, композитор сочинил интермеццо. В итоге получился громоздкий «Титаник», который утонул прямо на премьере — получилось дорого и тяжеловесно. Но отказываться от своей затеи Рихард Штраус не собирался и разделил «Ариадну» и «Мещанина». А заодно написал оркестровую сюиту, в которой собрал самые яркие танцевальные номера из спектакля и даже использовал музыку Жана Батиста Люлли.

К сожалению, сюита «Мещанин во дворянстве» не очень часто звучит в России. Мы решили исправить ситуацию и включить в наш эфир запись этого произведения. Но не всю сюиту, а пока только третью часть — «Учитель фехтования».

Исполнители в особом представлении не нуждаются. Это Эстонский национальный симфонический оркестр (Estonian National Symphony Orchestra) и, как его называют, «дирижер от бога» — Неэми Ярви (Neeme Järvi). Запись 2016 года с концерта, посвящённого 90-летию коллектива.

Трек: Рихард Штраус. Оркестровая сюита «Мещанин во дворянстве». Третья часть «Учитель фехтования»

Среди новых записей, приходящих в редакцию радио «Орфей», русской музыки немного. Поэтому особое внимание мы обратили на альбом «Русские легенды». Его в этом году выпустил немецкий лейбл Audite. Брат и сестра — канадские виолончелист Брайан (Bryan Cheng) и пианистка Сильвия Ченг (Silvie Cheng) рискнули замахнуться на сочинения наших композиторов. Мы отобрали несколько треков в исполнении дуэта Cheng Squared Duo. И сегодня представляем «Маленькую балладу». Это первая часть из цикла Антона Аренского «Две пьесы для виолончели и фортепиано».

Трек: Антон Аренский. «Маленькая баллада» для виолончели и фортепиано Семейный дуэт Cheng Squared Duo в свое время вошел в топ-30 канадских музыкантов, которым не исполнилось 30-ти лет. Сейчас ансамбль приглашают на гастроли в Америку, Европу и Азию. Два аншлаговых концерта прошли в Карнеги-холле. Также в послужном списке дуэта — выступления во всех регионах Канады. В репертуаре Cheng Squared Duo как классические произведения, так и опусы современных композиторов.

Музыка, которая завершит нашу программу, хорошо знакома любителям классики. А вот об ансамбле, который будет её исполнять, несколько слов сказать стоит. Это женский французский квинтет «Аквилон» (Quintette Aquilon). По мнению, наверное, многих слушателей, и в частности, мужчин, девушки, замечательно играющие на духовых инструментах, это всегда особое зрелище. Наши француженки начали играть вместе 15 лет назад. Много экспериментируют: записывают музыку разных эпох, стилей и в разных составах — от трио до нонета.

О новом альбоме, рассказывает одна из участниц коллектива Марианна Тилька:

«Мы играли „Историю танго“ Пьяццоллы в прекрасной аранжировке для квинтета духовых, которую написал Ульф Гвидо Шеффер. Затем нам попались „Времена года в Буэнос-Айресе“ того же аранжировщика. Мы успешно исполняли их на концертах. Публике нравилось. А когда пришло время альбома, мы решили, что „Времена года“ — отличная идея для записи».

Трек: Астор Пьяццолла. «Осень» Бонус-трек для пользователей нашего мобильного приложения — фрагмент из сюиты для альт-саксофона и фортепиано американского композитора Уильяма Болкома. Цикл называется «Лилит» — по имени первой жены Адама.

Лилит упоминают в христианских апокрифах, согласно которым первую супругу Адама Бог сотворил из глины, таким образом сделав ее равной мужу. Лилит не захотела подчиняться Адаму и сбежала из Рая. Поговаривают, что в районе Красного моря ее настигли ангелы и жестоко наказали. Считается, что спас женщину ангел Самаэль, который стал Люцифером или Сатаной. Лилит как символ негативного женского начала часто изображают со змеями и называют королевой всех адских демонов.