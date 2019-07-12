В эфире: «Вечерний Орфей». Ван Клиберн

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 14.07.2019

Сегодня в программе «Вечерний Орфей» мы вспоминаем выдающегося пианиста, первого золотого лауреата Первого международного конкурса имени Чайковского Вана Клиберна, чье 85-летие музыкальный мир отмечал 12 июля. Пианиста, которого Эмиль Гилельс называл «музыкантом редкого дарования и поистине неограниченных возможностей», а Святослав Рихтер – «гениально одаренным». Перелистаем страницы его жизни, и, конечно, будем слушать его записи – произведения Листа, Шопена, Брамса, Дебюсси, Прокофьева, Рахманинова.

14 июля, 21:00 (мск)