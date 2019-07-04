В эфире: «Deutsche Welle в гостях у Радио «Орфей»

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 23.07.2019

Вечером 23 июля в эфире очередной выпуск программы «Deutsche Welle в гостях у Радио «Орфей». Вместе с нашим автором и ведущей Анастасией Буцко мы отправимся на берега Рейна, в Бонн, чтобы услышать традиционный благотворительный концерт «Opera Gala». Знаменитый Бетховенский оркестр Бонна, великолепные певцы из многих стран, включая российских звёзд — Веронику Джиоеву и Андрея Данилова, лучшие произведения оперного репертуара разных эпох от Генделя до Пуччини — все это ждет нас 23 июля в 21 час в рубрике «Вечерний Орфей».