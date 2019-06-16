В эфире. «Вечерний Орфей». VIII Конкурс Чайковского. Открытие

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 17.06.2019

В программе «Вечерний Орфей» будем слушать уникальную запись, предоставленную фирмой «Мелодия» — трансляцию концерта-открытия Восьмого международного конкурса имени Чайковского.

11 июня 1986 года на сцену БЗК вышли трое подростков, которым была суждена мировая слава — скрипачи Вадим Репин и Максим Венгеров, пианист Евгений Кисин. Звучала музыка Моцарта, Брамса, Дебюсси, Равеля, Сен-Санса, Изаи, Шоссона, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича. И это был один из тех редких случаев, когда конкурс Чайковского навсегда запомнился не только лауреатами, но теми юными музыкантами, которые его открывали.

17 июня, 21:00 (мск)