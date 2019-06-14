В эфире: «Институт Адама Мицкевича в гостях у радио «Орфей»

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 24.06.2019

Мы привыкли считать, что настоящая история польской музыки началась с Шопена. Однако очередной выпуск программы «Институт Адама Мицкевича» опровергает это клише. Авторы и ведущие цикла Александр Лясковский и Роман Берченко познакомят вас с сочинениями музыкантов старшего поколения – вундеркиндов, которые покоряли салоны варшавской знати и собирали аншлаги в концертных залах, когда Шопен был еще ребёнком. Впервые в российском эфире прозвучит музыка для фортепиано с оркестром Йозефа Владислава Крогульского и Франтишека Лесселя.