В эфире: «Deutsche Welle». Шедевры французской музыки

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 18.06.2019

Орган и симфонический оркестр – в сегодняшней концертной практике сочетание довольно редкое. А если звучат подлинные шедевры французской музыки: концерт для органа, струнных и литавр Пуленка, Органная симфония Сен-Санса и «Римский карнавал» Берлиоза, да еще в исполнении выдающихся музыкантов: органистки Эльбской филармонии в Гамбурге Иветы Апкальны и оркестра Баварского радио под управлением маэстро Марисса Янсонса, то просто невозможно пропустить программу «Deutsche Welle в гостях у Радио «Орфей» с Анастасией Буцко. Встретимся 18 июня в 21:00 в рубрике «Вечерний Орфей».