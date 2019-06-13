В эфире: «Вечерний Орфей». Only Mozart

"Only Mozart" - так называется концерт, который который вы услышите сегодня в "Вечернем "Орфее". Он записан по трансляции из ММДМ в начале марта 2019 года. Музыку В.А.Моцарта исполняют: НФОР, художественный руководитель и главный дирижер - Владимир Спиваков; АБХ «Мастера хорового пения», художественный руководитель и главный дирижёр - Лев Конторович. Солисты: Н.Гулицкая, Е.Асанова, А.Неклюдов, Д.Чесноков. Ведущая программы - Ольга Сирота.
Исполнители:
Солисты: Надежда Гулицкая, сопрано
Евгения Асанова, меццо-сопрано
Алексей Неклюдов, тенор
Даниил Чесноков, бас
Андрей Михайловский, кларнет
Партия органа – Людмила Голуб
Национальный филармонический оркестр России
Художественный руководитель и главный дирижёр - Владимир Спиваков
Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Художественный руководитель и главный дирижёр – Лев Конторович
Дирижёр – Владимир Спиваков
В программе:
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
Ария Аминты из оперы-серенады «Король-пастух»,
KV 208 Мотет «Exsultate, jubilate»,
KV 165 Мотет «Ave verum corpus», KV 618
Большая месса до минор, KV 427