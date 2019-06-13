В эфире: «Вечерний Орфей». Only Mozart

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 13.06.2019

"Only Mozart" - так называется концерт, который который вы услышите сегодня в "Вечернем "Орфее". Он записан по трансляции из ММДМ в начале марта 2019 года. Музыку В.А.Моцарта исполняют: НФОР, художественный руководитель и главный дирижер - Владимир Спиваков; АБХ «Мастера хорового пения», художественный руководитель и главный дирижёр - Лев Конторович. Солисты: Н.Гулицкая, Е.Асанова, А.Неклюдов, Д.Чесноков. Ведущая программы - Ольга Сирота.



Исполнители:

Солисты: Надежда Гулицкая, сопрано

Евгения Асанова, меццо-сопрано

Алексей Неклюдов, тенор

Даниил Чесноков, бас

Андрей Михайловский, кларнет

Партия органа – Людмила Голуб

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижёр - Владимир Спиваков

Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Художественный руководитель и главный дирижёр – Лев Конторович

Дирижёр – Владимир Спиваков



В программе:

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»

Ария Аминты из оперы-серенады «Король-пастух»,

KV 208 Мотет «Exsultate, jubilate»,

KV 165 Мотет «Ave verum corpus», KV 618

Большая месса до минор, KV 427