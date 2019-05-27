«Deutsche Welle в гостях у Радио «Орфей»

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 28.05.2019

Вечером 28 мая в очередном выпуске программы «Deutsche Welle в гостях у Радио «Орфей» мы с вами отправимся в старинный немецкий город Кёльн на фестиваль новой музыки «Восемь мостов». На сей раз мы приготовили для вас нечто особенное: две мировые премьеры сочинений современных российских композиторов: «Райот оф Спринг» Дмитрия Курляндского — в переводе «Весенний бунт», большой привет Игорю Стравинскому, — и «Восемнадцать эпизодов для оркестра» Сергея Невского, исполнит Симфонический оркестр радиостанции SWR под управлением знаменитого маэстро Теодора Куррентзиса. Дополнит эти премьеры Вторая симфония Сергея Рахманинова, сыгранная в свежем, непривычном ключе. В общем, как писала немецкая пресса, нас ждёт «сенсационный вечер русской музыки на берегах Рейна».

Автор и ведущая программы «Deutsche Welle в гостях у Радио «Орфей» Анастасия Буцко ждет вас 28 мая в 21 час.