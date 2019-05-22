В эфире. «Вечерний Орфей». Иван Демидов

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 23.05.2019

В программе «Вечерний Орфей» мы представляем талантливого маэстро, финалиста 55-го Международного конкурса молодых дирижеров в Безансоне Ивана Демидова.

Будем слушать запись концерта, который состоялся 15 февраля в БЗ СПб филармонии в рамках возрожденного абонемента «Дебюты молодых дирижеров». В исполнении Ивана Демидова, Академического симфонического оркестра СПб филармонии, а также лауреата международных конкурсов пианиста Станислава Соловьева прозвучат произведения Вебера, Шопена и Шумана.

23 мая, 21:00 (мск)