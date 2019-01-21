В эфире: «Deutsche Welle в гостях у Радио «Орфей»

Вечерний "Орфей"

Дата выпуска: 22.01.2019

«Дух Бетховена явно витал при этом где-то в зале. У меня было полное ощущение его присутствия» — признался британский дирижер Стивен Эсбери после концерта Бетховенского фестиваля в Бонне 6 сентября минувшего года.

В тот вечер в городе, где родился Бетховен, прозвучал его Третий фортепианный концерт — а также мировая премьера: сочинение современного австрийского композитора Бернхарда Ланга под названием «Монадологии опус 34». По боннской фестивальной традиции, оно написано в «диалоге» с одним из бетховенских сочинений — на сей раз, именно с Третьим концертом.

На концерт, чем-то напоминавший спиритический сеанс, приглашает вас Анастасия Буцко в очередном выпуске программы «Deutsche Welle в гостях у Радио «Орфей». А «на десерт» вы услышите одно из самых жизнерадостных сочинений Рихарда Штраус — симфоническую поэтому «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля». Симфоническим оркестром MDR дирижирует Стивен Эсбери, солист — знаменитый итальянский пианист Марино Форменти.

«Deutsche Welle в гостях у Радио «Орфей». 22 января в 21 час в рубрике «Вечерний Орфей».